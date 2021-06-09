台男年花數十萬撐直播主　女方句句老公極煙韌　慘遇一件事終夢醒

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-09 10:30

一名曾姓網友在爆料公社發文：「支持該直播主一年多來，超過600K（台幣，下同）的心路歷程。直播間參與大家話題被酸破壞氣氛、被無視，經常被影射就算了，到最後還被封鎖（直播間管理員是經紀公司老闆）。該直播主說需要人真心陪伴的話，我聽多了！溫柔陷阱！我醒了，錢沒了可以再賺，希望別再有人被該直播主的『真心話』所迷惑！」

結果，沒想到一名自稱是該直播主同事的女子卻跳出來反指是男子「暈船」、「自作多情」！

對話極肉麻咁都算「自作多情」？點圖睇睇對話內容同「直播主同事」嘅反擊👇👇👇

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「抖內無盡頭，孝子須謹慎……」只是網友們對這位直播主同事的說法不表完全認同，或許不偷不搶，但說的好像很官冕堂皇的行之有理，但實際上卻是利用宅宅缺愛的心理來要求斗內，法律上無責，但道德上似乎是說不過去。

部分網民留言：「我說實在的，那個主博主有老公或者男友，看到自己女友這樣子跟人家互稱老公老婆，後面說只是遊戲……這作何感想！」、「真的有夠傻，60萬人家酒店都玩到翻掉了，連手都沒牽到還要被她們公司的笑盤子！」、「一個願打一個願挨沒毛病，但60萬我會拿去越南當皇帝」、「一個以為都能遇到很多宅男火山孝子花大錢，一個以為花錢能買到溫暖或睡到，一個願打一個願挨，沒什麼好爆料的，我自己在直播平台遊走多年的心得，心態正確的正，不會在直播平台出現」、「相對來說一定都會是比較物質的，賺這種錢在釣，本來就會出事了，沒有永遠的安全牌」。

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也有前17直播主在看到雙方的文後，用自身例子來勸誡：「大家晚上好，因為看到上一篇有個關於『直播主溫柔陷阱的討論』，爆料者以及被爆料者好友的貼文我都看過了，因為自己曾經也有擔任過17直播的簽約直播主，因此想來分享一下個人的小小心得。當時我還在南港某飲料店打工，因為父親出車禍，而肇事者是個單親家庭也沒錢賠償，這件事我有跟飲料店的老闆提到，而老闆就推薦他一個合作業配很久的經紀人幫忙，那位經紀人願意讓我簽一個月的短期17主播多賺一些收入。

「合約內容大概是這樣的：一個月要播滿規定時數，播滿時數後底薪就有8000元，而如果有觀眾抖內的話要被抽成，那時問經紀人大概觀眾抖內50元我只能拿1元的樣子。我大概每天都會開播2小時左右，因為自知不擅長任何才藝，所以一開始的目標就只是時數播滿拿保底這樣。我會每天介紹一些我喜歡的歌曲或整理某些歌單，並且花很多時間去搜集整理資料，再開播跟大家慢慢分享，也慢慢累積一些固定觀眾。這邊必需要先說一個實話，我的觀眾大多是純觀看、比較少抖內的，而我也跟他們說不用抖內我，因為我只是要拿保底而已，我把它當作一個單純交朋友的分享平台，我覺得這是快樂的。

「大概月中時，我慢慢適應如何開播後，也有去參考其他直播主是如何經營的。我發現很多人只是開播聊聊天、或是穿很火辣，就能擁有許多的關注和抖內，一開始心態確實會很羨慕，因為自己每次整理開播歌單時，大概都要花2個小時左右，得到人氣卻不如直接露奶的高。

「開播時，也有遇過不禮貌的人，一進直播間就問我：『怎麼穿這麼保守？』我想直播這件事是雙方的互動平台，你投出了什麼球，就會吸引到什麼樣的人傳接球。我知道我來直播是因為打工拿保底，也清楚明白自己不是一個喜歡欺騙的人，所以我都會跟我的觀眾說清楚，我們只能當平台上互相分享的朋友，我不會坑你，你也不要懷著惡意接近我，就這樣我的一個月直播體驗結束了。

「再來說說觀眾，其實大部分的觀眾，就我的感受而言他們都很單純，可能現實不善於社交、也很少接觸異性，當直播主對他發出曖昧的訊息時，他們很有可能真心的認為你對他是特別的、對他有意思，他們通常很熱情，甚至會拉著其他觀眾好友一起來支持你，這樣的人，我不願意欺騙。

「再來說到被爆料者的好友，你說那位直播主因為喜歡唱歌所以上直播，既然只是單純興趣，為何直播還要刻意露乳溝呢？還是公司規定一定要這樣穿？如若是，那根本不是什麼正規公司，至少我的經紀人從沒那樣要求我過。

「而關於對觀眾私下說一些曖昧的話，如果那位阿伯真的長期支持主播，我相信主播不會不知道那位阿伯到底對自己抱有什麼想法，故意利用他人的好感，索取金錢這件事，在良心上說的過去嗎？

「最後這一段話是給那位阿伯的，不知道你會不會看到。觀看直播這件事千萬不要再隨意暈船了，能夠輕易說出口的喜歡從來就不是真的喜歡，更何況是老公這種親密稱呼呢？如若對方真心待你，根本不會想要利用你去刷禮物、刷熱榜，君子喻於義；小人喻於利，慎之。」

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