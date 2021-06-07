不捨好友因有夫之婦介入婚姻而輕生　貼文爆料卻引出極品小三反擊

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-07 10:30

這是我10幾年的好朋友（正宮）經歷的所有委屈和難過。我朋友已經走了，跳海自殺，渣男和小三完全沒有感覺自己哪裡有問題，甚至把錯推到我朋友身上，只好讓大家來看看到底是誰有問題。

文：黃威（發表於爆料公社）

5/25，今天你們在一起半年，她過世一個月16天！發這篇文只是想讓大家知道，因為很多人都說她很傻。對！她真的很傻，畢竟愛這個人快10年，結婚快8年了，整個青春都付出在這個家；而渣男、渣男的媽、小三都在欺負正宮，這段期間她忍受了多大的委屈和痛苦，我們這些朋友都看在眼裡，疼在心裡！而他們把事由都怪在正宮身上，還說正宮自殺是有目的的！

我們說小三和渣男的錯，但小三不覺得有錯，那就讓大家知道真相 ，也讓大家來看到底是誰有問題！從正宮第一次發現小三與渣男11/25在一起。渣男摔手機 ，說不會再和小三聯絡了，轉頭就跟小三說手機是正宮摔的，小三也自己來正宮了解渣男說的一切是否真的，後來知道有三個小孩（最小才6個月）。

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1月8號，凌晨又被正宮抓到你們換用微信聯繫，渣男一樣又說不會聯繫了；1月9號前那段期間，渣男七早八早起床，帶小三和小三的兒子吃早餐送幼兒園，說晚上要兼職顧場子，問正宮要給渣男做星期1356還是星期1357，結果1月9號凌晨被朋友跟她老公抓個正著，渣男開車到跟正宮說要顧場子的地方，再由小三開車接走（這是我第二次看到正宮流淚）。

後來小三說渣男不要跟小三聯繫，小三就不會跟渣男聯繫；正宮也說了，不要再發生，就不會再去打擾彼此的生活！平靜個一個月，過年也不讓人好好過，除夕打電話給渣男，然後初二渣男帶著老大老二，跟正宮說要兩人分開冷靜幾天，結果是跟小三和小三的兒子去台東玩2天。渣男還叫老大老二不能跟正宮講！正宮想幫渣男解決他所說的外遇原因，好讓渣男回歸家庭，就向娘家開口借錢，拿地去貸。

3/23，小三當天發限時說去掛急診，當晚就在渣男錢包翻到小三的健保卡（真巧），渣男跟正宮說拜託等老三會走再離婚離開，結果轉頭就去跟小三說這期間正宮都有發現小三跟渣男有在聯絡！4/3，正宮下定決心離開了，而渣男又用小孩想讓正宮心軟，臉書IG電話一直傳訊息一直打。

點擊放大瀏覽正宮離開家後渣男傳的訊息👇👇👇

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4/10晚上正宮接到渣男的電話，小三在旁邊，叫渣男講要離婚，後來正宮就騎回渣男家要搬東西！一進門，渣男的媽媽就說正宮不負責任，丟三個小孩在家，說有事她會做主，結果在這之前渣男的媽讓小三去家裡顧小孩，正宮還是4/10才知道的，這樣叫要做主？那天晚上我們陪著正宮回到正宮妹妹的租屋處，後朋友跟她老公因為小孩想睡先回家了！我陪正宮到2點多才回家，想不到正宮三點跟妹妹說要去買東西，就一去不回！到正宮要跳海前，還傳訊息跟渣男說一切都是她的錯，她還是很愛渣男！

4/13，找尋到正宮的遺體，4/19出殯，不到兩個禮拜他們就在一起了！只因為這樣對小孩是最好的？他們現在只想要好好安靜過生活？正宮還在時，小三臉書都設公開，把渣男馬賽克或拍到渣男一個部分，正宮死後，臉書都設朋友可以看，而我們這些朋友知道後，就全設公開，這不是你們逼死正宮的嗎？當初你們在一起被發現說不聯繫了，然後渣男聯繫小三，小三就要選擇繼續嗎？既然選擇繼續了，為什麼不敢正面跟正宮說？

一再欺騙隱瞞還叫囂正宮，正宮為了小孩決定忍受背叛，一再原諒！向娘家借地貸款，到死最後一刻想的都是渣男；而小三因為正宮傳給渣男訊息，認為都是正宮自己的錯，小三就覺得自己都沒有錯？而渣男卻說【這幾年過的什麼日子沒人懂】，說正宮是因為【愛渣男才愛小孩】，對外人也沒說原因只說【正宮跑出去了】？

出殯沒多久，帶著正宮的小孩們和小三的小孩出去玩！三個小孩，一個孩子還不到一歲，在這之前渣男也有跟別人曖昧過，正宮也都不計較，生第一個時就知道正宮有憂鬱症，現在生第三個了，更何況才剛生產完半年，就遇到這種事，這段時間我們這些朋友能開導的開導，能陪伴的陪伴，就因為你們一再又一再的欺騙隱瞞，讓小三碰了正宮最愛的三個小孩，才導致今天正宮跳海自殺的場面！

不過小三也在文章底下直接回應網友（紅色框框為小三留言）👇👇👇

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