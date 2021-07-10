大叔的愛真實版｜放工撞見已婚男老闆與男下屬親熱　網民：點算？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-10 14:30

最近港版《大叔的愛》熱爆全城，辦公室男男戀擄獲不少觀眾的心。有網民最近就在討論區分享，指日前下班後再折返公司拿雨傘，竟發現老闆的房間有人在親熱，更憑衣着辨認出主角為已婚男老闆和1名人事部的男同事，《大叔的愛》劇情在眼前真實上演。

有網民發文，指早前下班後為了拿雨傘而回公司，其後竟發現男老闆與1名男同事在房內親熱。（《大叔的愛》劇照）

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該名網民在香港討論區以「發現已婚男老細同下屬偷情」為題發文，表示早前某天下班後，在公司附近吃晚飯並打算做運動，離開餐廳時突然發現下雨，遂折返回公司取雨傘；然而，當他抵達公司時，才駭然發現辦公室傳出男人的呻呤聲，「好奇心驅使下，我靜雞雞烏低身走咗去搵邊到發出嚟，遠處見到老闆房有2個人攬埋一舊」。

樓主指男老闆已經有家室，故看到震撼一幕後嚇得不知怎應對。（《大叔的愛》劇照）

樓主以衣着辨認房中人的身份，估計其中1人為老闆，另一則是人事部的男同事，不禁大嚇一跳，「我老闆係個結咗婚，連仔女都已經有嘅人……」，心情非常混亂、百感交集，「救命，我而家好混亂，我可以點？」

不少網民看後都建議樓主當作看不到，「當睇唔到，畢竟人哋私事」、「扮唔知，都唔好同任何同事講，一陣俾人炒咗就煩啦」、「唔好理，最重要係有糧出」；亦有網民笑稱樓主對《大叔的愛》中毒太深，「睇太多大叔的愛」、「唔好睇咁多電視，幻覺嚟嘅」。

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