女友患癌男友發帖望偶像打氣　逾萬網民推po　Ian@MIRROR極速回應

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-08 17:20

【ViuTV／Ian陳卓賢 / MIRROR/ Hellosss】近日男子組合MIRROR人氣一時無兩，勁吸萬千女士的歡心，引來老公們看不過眼，紛紛到社交平台呻訴被12子搶走另一半。不過有男生則在網上發文，指其鍾情MIRROR成員陳卓賢（Ian）的女友患有癌症，正在醫院接受化療，希望大家能幫手轉發，「睇下有冇機會得到Ian嘅一句鼓勵」。帖文一出已有過千個留言，不少善心網民都轉發至Instagram，結果Ian約1小時後極速在IG即時動態回應並給予祝褔。

有男生在網上發文，指其鍾情MIRROR成員陳卓賢（Ian）的女友患有癌症，正在醫院接受化療，希望大家能幫手轉發，「睇下有冇機會得到Ian嘅一句鼓勵」。（fb「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」截圖）

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該男生在一夜爆紅、至今擁有逾24.5萬成員的facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，指女友是1名癌症病人，現正在醫院接受化療，「佢好鍾意Ian，希望大家可以幫幫手推post，睇下有無機會會得到Ian嘅一句鼓勵」，相信女友收到必定很開心。

網民看到帖文都毫不吝嗇地按讚， 1小時後已逾10000人讚好，過千留言「推post」，不少人都祝褔樓主女友早日康復，又標籤Ian希望能讓他看見。有網民亦建議樓主直接在IG傳私人訊息給Ian、經理人花姐及其女友，以增加機會。

Ian真的迅速在1小時後回應，在IG即時動態為樓主女友打氣。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

結果Ian真的迅速回應，在IG即時動態為樓主女友打氣：「希望你早日康復，知道過程一定好艱辛，只好幫你加油。」樓主和女友看到回應後都很感動，留言感謝大家相助，又指她會好好加油。

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