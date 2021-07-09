台男自稱外貌協會鍾情大胸女　要女友食豐胸藥未算誇　仲話要咁做

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-09 23:00

真愛能包容所有缺點或不足嗎？有台女大呻男友為「外貌協會」，除了不諱言鍾情大胸女生，對自己的外表也非常緊張，甚至曾接受整容手術。起初她也不覺得有何問題，但男友其後竟親自購買豐胸藥要求她進食，又坦言不繼續認識更好身材的女生，只因自己交友圈太小，甚至直言日後或會帶她去整形，令她不知應如何回應：「被他這樣洗腦，我現在真的以為男生都這樣。」

有台女指男友表明鍾情大胸女生，曾買豐胸藥給她，甚至稱日後會帶她去整形。（《大叔的愛》劇照）

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該名台女早前以「男友要我變大胸部」為題於Dcard討論區發文，指男友一向自稱「外貌協會」，表明喜歡大胸及外表精緻的女生，「不過他比我矮，他才16Xcm，他有整過臉上某處，這些剛開始我都認為不打緊」。

不過交往後男友逐漸展現真實一面，曾購買豐胸膠囊予台女，希望其身材能變好，「他說即使我遇到其他人也一定都會被嫌奶小，只是有的人不講出來外面亂來而已，還說他自己這樣是為我好，沒有男生不愛大奶正妹」。

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台女坦言過往曾因被劈腿，對自己的身材感自卑，「後來看了很多文章，走出來，也認為該對自己身材有自信」。她曾就身材問題與男友認真溝通，不過男友卻不認為自己有問題，甚至直言日後或會帶她接受整容手術以保持喜歡的外表，「我也很怕如果老了變醜了他是不是又不喜歡我了，他說他會讓我去整形」。

台女稱，每次與男友談及有關外表的話題，對方總會理直氣壯的表達「外表先滿意才會看內在」的看法。她不禁質疑為何男友不直接去找符合其條件的對象，沒料他竟回答指「他交友圈小，他以前玩交友軟體因為身高太矮都沒有人成功，不然就是他自己太挑剔」。

台女指男友曾多次向她表示「男生都會看外表」，久而久之令她信以為真。（《大叔的愛》劇照）

久而久之台女也漸漸動搖，「他說所有男生都這樣都一定看奶看外表，他就叫我看看我以前遇到的渣男哪個不是這樣的，他說他這樣很好了，被他這樣洗腦我現在真的以為男生都這樣」。她同時感到掙扎，直言過往因遇過類似情況，不知道如何才是正常的戀愛模式，「之前一直以為男生都看外表，要大奶要正才會有人疼愛」。

帖文引來熱烈回覆，網民紛紛勸台女分手，離開恐怖情人，「身體是自己的，不應該理會他這種無理要求」、「愛妳的人會愛妳所有，不必為了他改變」、「講白一點就是他條件沒有很好，好不容易交到一個，交到了再來要求妳改變成他喜歡的樣子」。台女看過留言後似乎也認清現實，回覆指：「我會努力更有自信的，我的交友圈也很小，認識的人很少，他說男生都如何如何時我就很容易相信。原來不是這樣，有你們真好。」

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