花21萬港元整容整形　瑞士網紅單身7年：我太漂亮嚇跑男生們了

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-09 22:00

對自己先天外貌身形不滿意，部分人會選擇後天整容整形。來自瑞士蘇黎世的網紅塞琳（Celine Centino）花了約2萬英鎊（約21.4萬港元）為全身整容及整形，不過在過去7年來都單身。她表示男士對她的眼光「像是要吃了我」，但即使她有給予正面眼神回應，仍然沒有男士「埋身」，相信是自己太過漂亮，把男士們都嚇怕了。

塞琳花了約約21.4萬港元於整容及整形，但過去7年在感情方面一直空白。（IG「ccentino」圖片）

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塞琳今年26歲，IG有超過51萬名粉絲，在網紅界而言算是有相當人氣，不過她在情品路上卻諸多阻滯，特別是過去7年都「無着落」。她過去和朋友一起外出，經常引來男士們的目光，「他們的眼神像是要吃了我，但當我向他們微笑作邀請時，卻從沒來沒有人上前」。塞琳有時會到夜總會，可能會有喝了酒的男士主動上前，「但他們醉到我完全不想理會」。

即使塞琳真的與男士外出約會，她形容對方通常十分緊張，「他們很多初時都會害羞及表現膽小，但只要我們開始說話，對方感覺到我的友善，氣氛就會變得放鬆」、「男士們通常都說我的氣場強勁，他們即使看不到我都可以感覺到我的存在」。談起擇偶條件，塞琳的要求不算高。身高1.62米的她希望另一半可以至少比自己高，個性有趣懂得逗她笑，至於對方的髮型及樣子她就完全不在意，「我認為性格比外表更加重要」。

塞琳決定整容因為過去被人以外表為由欺凌，現時她對自己的樣子十分滿意。（IG「ccentino」圖片）

塞琳在少年時期曾經因為外表而被欺凌，所以才決定整容及整形。她對自己過去的樣子十分不滿，說感覺像被困在自己的身體內，於是專注美髮師的工作，儲到錢後就首先進行胸部相關的整形，至今她已經進行3次隆胸手術，並每隔數月為面部補充填料。

塞琳提到欺凌者曾聯絡她，但她沒有理會對方。她的媽媽亦表示女兒其實不需要整容及整形，擔心手術會有風險，但她仍堅持下去，「始終這是我的身體」。塞琳表示自己被欺凌多年後，現在終於對自己的外表感到滿意，有很多朋友及很好的家庭，但如果有男朋友在身旁分享這份快樂會更好。

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