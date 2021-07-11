殯儀土工你問我答惹哄動　分享首碰遺體感受　難忘未剪臍帶BB出殯

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-11 00:48

許多行業對一般市民來說很神秘，例如殯儀業！有港男日前在討論區發文，指自己剛入行殯儀土工，和網民分享自己的工作經歷，更解答許多網上迷思，例如網傳的神秘測試及入行是否要夾八字等，也少不了回應靈異話題。不過，他提到殯儀土工待遇不算好，要靠些額外工作賺外快，但認為是份有意義的工作。

樓主指殯儀土工組常出入醫院殮房。（示意圖／資料圖片）

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樓主在連登討論區以「做咗殯儀土工1個月，你問我答」發文，分享許多鮮為人知的工作經歷。首先他提及主要工作內容，包括抬棺木、幫先人穿衣服化妝、收殮、抬棺材土葬、做儀式等，一般從醫院出殯才會由他們化妝，除非親友另聘化妝師。先人入殮時通常不會用布，會將屍床和靈柩平排，先放腳入箱，再由1個人抱腰、1個人抱膊頭及頸；或靈柩同屍床形成一線，再2至3人一起抬入之後，整理好衣裳，摺好「金銀」放頭及身體兩側，再鋪被整得靚靚仔仔。

至於網民最關心的待遇，樓主說入行底薪1.2萬元，工時就看老闆接到多少工作，短則每日4小時，長則10小時，上班要穿制服係。另外還會有些額外收入，例如客人給的利巿稱為「下欄錢」，1個月約會收到4000元左右，還有約4000元的外快錢，是些不犯法的「厭惡嘢」，又透露行內真的很少女性。

樓主指第一次碰遺體時，剛好那位先人很乾淨，沒太大感覺，但後來遇過一些狀況如「掂隻手就甩皮」、「發霉」，難免心裏有點怯，而先人不會完全僵硬，通常都能移動關節位。被問及最難忘經歷，他說曾遇見「30周，臍帶都未剪嘅BB出殯」，寶寶只是比手掌大一點，要慢慢很溫柔的幫他剪開原本的衣服，印象最深刻。

殯儀業有不少都市傳說，有網民問及1個傳聞，就是入職時會否有測試，傳聞測試要求應徵者對住屍體1晚，「第日冇事先請，測試命唔命硬」。不過樓主說從未聽聞，但夾八字一說就的確有，曾試過有應徵者因「八字唔夾」無聘請。之於靈異經歷，他說行內不是人人信有鬼，他真的的未見過，「唔驚，撞鬼都未必係害我」。帖文解答許多網民疑問，不少網民人為他打氣，「Respect樓主，唔係行行都個個頂到」。

（連登討論區）

香港多年來流傳不少都市傳說，其中「新界北茶餐廳」被指是唯一獲得政府「默認」真實發生過的靈異事件，惟疑點重重。事源1989年間，大埔田一間茶餐廳連續3日收到神秘外賣來電，但每次收回來的現鈔都會突然變成冥鈔。餐廳老闆只好報警求助，最終發現來電者屋內竟然有4具已死去多時的屍體，讓人不寒而慄。經常講解懸案的YouTuber「小烏」曾為此傳說分析真偽。

茶餐廳連續3日出現部份現鈔變成冥鈔的情況。（YouTube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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