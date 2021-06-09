台民眾端午節返鄉或變防疫缺口　殯儀公司po抵死警世文網民爆like

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-09 15:30

台灣疫情仍然疫情嚴峻，當地疫情指揮中心周二（8日）召開記者會，宣布共新增219宗本土確診個案及22宗死亡個案。由於端午節連節將至，當局呼籲民眾避免返鄉，以免造成防疫缺口，台南1間殯儀公司於facebook專頁發「曲線警世文」，幽默抵死地要求民眾盡快返鄉，「這樣我才有機會服務到您」。網民大讚殯儀公司的「地獄梗」，笑稱：「今年拜祖先，明年當祖先」

台灣端午節連節將至，當局呼籲民眾避免返鄉，以免造成防疫缺口。（資料圖片）

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台南佳里元陞生命禮儀公司前日（6日）於facebook專頁發文，「不滿」表示：「我可以抗議政府阻止大家返鄉，就是阻礙殯葬業的發展嗎？」帖文未有跟隨當地社會的勸導方向，反而呼籲民眾盡快返鄉，更直言「這樣我才有機會服務到您」。

按圖看殯儀公司曲線勸世文全文▼▼▼

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該公司其後於帖文表示，正式的規勸「都沒人要聽」，因此決定「來個不一樣的」，笑指「如果這樣都沒辦法嚇到退票也只能服務了，運氣好除了端午可以團圓，連頭七和尾七也都可以」。公司又不忘「宣傳業務」，表示一旦因端午返鄉染疫而需要使用殯儀服務，「多人指定服務即可享受優惠，火化不需排隊即可享受vip等級，夜間也為您服務，還能三代同堂同享同一排同一樓層喔」。

公司又針對已買車票、無視疫情堅持返鄉的人「抽水」，稱「想繼承遺產的表示一票在手希望無窮，讓我們手牽手共同走向靈界美好生活」，並引用《鬼滅之刃》劇情真誠呼籲：「希望大家都能當炎柱，好好守護大家，避免到火化場一起成為真正的炎柱骨灰版。醫護人員用生命守護大家、我們只需要減少外出就能拯救生命，希望能夠略盡綿力幫助抗疫。」

帖文引用《鬼滅之刃》劇情，呼籲民眾乖乖留在家，避免成為「真正的炎柱骨灰版」。（資料圖片）

幽默又抵死的「曲線勸世文」笑翻一眾網民，短短2日便獲逾2700次分享，不少人留言大讚殯儀公司的「地獄梗」，又認同「返鄉就是支持殯葬業」、「今年拜祖先，明年當祖先」、「殯葬業能不能衝一波業績就看今年返鄉潮了」。

殯儀公司的小編其後也留言回應，直指已做好被討厭的準備才發文，若網民看過帖文能乖乖取消返鄉行程便覺值得，「我嚴重懷疑喜歡此勸導文章的大家內心其實都比我們殯葬業還地獄，平常都我在超渡人，現在被你們害到我快被我爸物理超渡，重點是有沒有規勸成功啦，不然我死不瞑目」。

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