疫情下堅持出國影婚照　稱隔離1個月都要去　準新娘：最多咪辭職

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-10 13:00

新冠肺炎疫情下難以出國，很多人的計劃都被打亂，不過有準新娘卻無視使費高昂，以及來回兩地隔離非常花時間，堅持到外國拍攝結婚相，甚至稱「隔離成個月都要去，最多咪辭職」，令未婚夫非常無奈。

準新娘堅持在擺酒前到外地拍攝結婚相，揚言辭職都要去，令未婚夫很無奈。（示意圖，GettyImages）

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「你哋啲女人係唔係黐線㗎？」有網民在香港討論區發文，指其兄弟疫情前向女友求婚成功，並承諾去婚攝旅遊，可惜碰上疫情都未能安排出國，惟婚宴在即，女友堅持在擺酒前到外地拍攝結婚相，揚言辭職都要去，2人爭吵數天都未有解決方法▼▼▼

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不少網民都認為現時去外地婚攝的確無謂，隔離麻煩之餘，亦容易受到感染，又批評未婚妻「無腦」不顧大局，「呢啲咁嘅女人仲要得落」。不過亦有人表示，婚紗照對女人來說是非常重要的部分，「女人要留住一生中最重要一刻，結婚只有一次，唔影幾時影？」有網民則建議找攝影公司做合成照更實際。

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近日一輯婚禮攝影的照片在facebook熱傳，只見相片中的內地新娘頸部掛上近90隻龍鳳鈪，但她一直從容地露出淡定笑容，令網民不禁慨嘆：「想嫁得好一定去做Gym練頸椎！」

相片中的新娘頸部戴上近90隻龍鳳鈪，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎！（微博圖片）

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