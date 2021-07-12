奶奶恨抱孫狂叫媳婦唔好避孕　台人妻每次來經慘遭白眼：要離婚？

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-07-12 10:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位姊妹，生孩子是前世的緣，更是今生的考驗。而且，生孩子這種事，也不是一個人就能辦得到的。有時候，你知道的，是男人的問題，不是你的問題。但是，婆婆當然不會認為是他兒子的問題，他兒子怎麼會有問題？就算有問題，他也只是個孩子，有必要苛責他嗎？所以，問題就是在你身上，壓力當然要由你來扛。

其實你現在的議題，真的不是生小孩這件事。這件事不重要，因為不當一回事，那就不是個事。人生的煩惱，大多都是自己認為很重要，所以煩惱，一旦改變想法，覺得這一點都不重要，那就不過是點破事而已，不需要在意。你為什麼要在意婆婆怎麼想？講難聽點，她要替你懷孕、替你生、替你痛、替你養、付你錢、付你青春、付你薪水嗎？沒有嘛！沒有，那關她什麼事？小孩不就是你跟你先生之間的事，你又不是他家的生產機器，為什麼還要承擔傳宗接代的責任？欠她的嗎？有契約嗎？

如果這一點想開，其實就沒有什麼為了婆婆而認賠殺出這種事了。因為她不重要，下次她看到大姑的小孩，擺着臭臉叫你不要避孕，你就含着眼淚跟她說，可是你兒子堅持要戴保險套。看到藝人生小孩跟你抱怨，你就歇斯底里跟她說，可是你兒子愛的是男人。知道你生理期來了（奇怪，她為什麼會知道？），你就直接告訴她，你兒子每天都很累不碰我。她用凶狠的眼神瞪着你，你就用水汪汪的眼睛含情脈脈看着她，看得她心發毛，然後對她說，「你對我說，你好寂寞，我知道，我明瞭。我問你，你要什麼，怎麼做，你可曾知道？」

我問你，你先生是死了嗎？別跟我說他有擋。什麼叫「擋」，你知道嗎？所謂的「擋」，就是搬出婆家、跟他媽生氣，像馬景濤一樣的怒吼，「媽，都是我、都是我、都是我不能生，你知道你這樣給我壓力，我有多痛苦嗎？你知道我老婆為了這件事，她到處求神問卜，吃香灰灑冥紙，她有多難過嗎？」他應該挺身而出，把所有責任攬在身上，表明一切都是他的問題，你一點問題也沒有，你每天揪他，都是他沒力氣。如果媽媽願意拿五百萬給你，讓你們去看診做人工，那就再好不過了。

台人妻指奶奶連她的生理期也知道得一清二楚，當得悉她正來經，還會投以怪責眼神，令她十分難受。（《寶寶大過天》劇照）

姊妹，這才叫「擋」。跟他媽蒼白無力的說，「阿母，你賣X共（編按：別說了）啊！」這個叫做懦弱無能沒擔當，跟「擋」這個字，差了十萬八千里。

媽媽是他的，造成你困擾的是他媽，請問，誰該解決這件事？難道是你？未免也太好笑。給她微笑我是贊成啦！但是，既然笑，就要笑得她心裡發毛，嘻嘻笑最好，不用什麼禮貌。人是這樣，大家互相，你對我這麼不客氣，不過就是我老公的媽，還要我怎樣？至於認賠殺出，我不知道你有沒有能力認賠殺出，但是我只能說，這件事情是徵兆，如果你先生無能解決這種問題，生了一個，會要求兩個，生了兩個，會要求一男一女，沒有男生，就生到有為止。沒有錢養，就從娘家帶錢來；沒有娘家帶錢，那你就給我不要廢話，婆婆幫你帶，順便給孝親費，薪水交給婆婆管最好；孩子教養以後就聽婆婆的，先生外遇你要忍耐，因為都是家庭沒溫暖，孩子太多很吵，所以他工作不順利。

好了，你知道下場會是什麼了。

最後，你看看這樣的對話，如果你覺得沒問題，那麼上面的話你肯定沒有參透：

「你先生真是好男人，6次產檢，他有陪你去3次耶！」

「可是，我每次都有去。」

生孩子，不是你一個人的事，更不是你婆婆的事。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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