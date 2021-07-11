台男同長髮美女好啱傾　點知因一件事秒被拒絕　上網訴苦反被群嘲

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-11 17:30

男子認為女生與自己聊天聊得盡興，並稱呼對方「寶貝」，不料被拒，男子轉而生氣發文指摘。不料風向一面倒……

黃姓網友發表於爆怨2公社的原文：「同歲叫我弟弟，是在騙什麼？怎麼這麼多做美甲店的？真的啦沒這麼多美甲店，笑死，別跟我亂編。前面她跟我說，欸跟我聊天感覺蠻好的，說她其實不在意男生有沒有錢，說可以認識看看。後來……」

網民：人哋女仔應該上網公審你至真（點圖睇睇對話原文誰是誰非）👇👇👇

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黃姓網友續指：「她回我，你憑甚麼覺得我會願意當你女朋友？說說你的條件好了。我猜啦她可能覺得很煩了哈哈！所以我才回她說，你要找有錢的，那不會是我因為我沒錢？但後來我就說出我有黑卡的事，我說我討厭你們這樣的想法。她回我：有黑卡了不起嗎？有錢不是嘴巴說說。」

網友回應指「感覺你也是聊的很開心」、「這聊天也聊的很句點，乾成這樣」、「不是你先開頭的嗎？怎感覺你有點惱羞」、「如果我是女生~我應該就直接把你封鎖了」、「看你也聊的很爽而且還叫人跟你在一起，人家不願意就說騙～這是哪招？你又知道人家在騙你了？」、「怎麼覺得應該是女生那邊要發文才對哈哈哈哈」、「原來是見笑轉生氣，長知識了」、「只看到你腦羞而已」。

還有網友直言「虧妹不成開人副本？你繼續魯啦」、「搞不好一開始對方印象還不錯，結果一招想騙尿尿的地方，再一招把不到妹妹就生氣，必殺技封鎖po文討炮文，殘念」、「笑死，奇文共賞的概念」、「不要整天只想用小頭去拐人家尿尿的地方好嗎」、「你應該是因為人家拒絕跟你交往所以惱羞成怒說人家美甲師是假的」。

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