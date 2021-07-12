歐國盃｜老闆紋身支持英格蘭　若捧盃放假1天　網民：而家變OT？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-12 12:03

【歐國盃／英格蘭／意大利】歐國盃決賽在周一（12日）上演，意大利最終於12碼階段以3：2擊敗「三獅軍團」封王。有打工仔日前就在網上投稿，表示老闆為英格蘭球隊的狂粉，甚至為今屆歐國盃紋身以示支持，賽前承諾假如英格蘭捧盃，當天將會請客，而且全公司於周二休息1天。惟賽果出爐，英格蘭無緣冠軍，不少網民就笑言，「咁而家係咪要OT？」、「老闆要洗紋身了」。

歐洲國家盃決賽，意大利憑互射12碼擊敗英格蘭，賽後球員興奮捧盃。（Getty Images）

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該名打工仔在facebook專頁「辦公室日報」投稿發文，稱其老闆自幼在英國讀書，妻子也是英國人，他後來回港創業，目前公司有12名員工；直至今屆歐國盃，英格蘭相隔55年再有機會問鼎大賽錦標，老闆非常興奮，原先指無論賽果如何，所有員工於周一都能延至早上11時才上班，後來更承諾若英格蘭捧盃，全公司則放假1天。

不過，部份不看足球的女同事聽後指，「話場波凌晨3點先踢，唔想起身先知道使唔使返工」，老闆便決定改為周一請客叫到會，周二才放假。樓主續指，老闆一直是足球狂迷，尤其熱愛曼城和英格蘭球隊，過去歐聯決賽已表明若曼城奪冠，將請全體員工吃自助餐和休息1天，可惜最後曼城落敗，無緣享受這額外福利。

按圖即看英格蘭對意大利12碼決勝負緊張時刻

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更多詳情：歐國盃｜意大利兩大長老居功至偉 決賽最佳邦路斯：足球返羅馬

樓主自言支持意大利隊，他們贏波固然最好，但英格蘭獲勝也有好處；至於一眾女同事，他就形容雖然部份人連歐國盃是什麼也不懂，但始終希望有假放，於是全部都變成英格蘭球迷，「仲問碧咸有冇份踢」，令人哭笑不得。

承諾所有員工放假是普天同慶，惟老闆最瘋狂的事卻不止於此，樓主在文中透露，老闆原來更為了英格蘭球隊而紋身▼▼▼

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不少網民看後紛紛留言，除了羨慕樓主有個好老闆，指「有咁嘅老細幾好呀！」、「我都想老細畀日睇波假我」，又指球賽最後意大利奪冠，擔心樓主放假不成，反而變成加班，「意大利贏第日加班囉」、「意大利真係贏咗，係咪要獻計幫老細解圍？」、「你返工買返個菠蘿Pizza就可以保平安」，也有網民坦言與樓主的女同事一樣，笑指「問過100次咩係越位都係唔明，是但啦，邊隊靚仔捧邊隊」。

同場加映：家長想幫3個月大男嬰報足球班

很多家長都為孩子安排多個運動興趣班，希望能強身健體，不過有港爸向1間足球學校查詢，其3個月大的兒子可否報讀該校的足球課程，引起網上嘩然，嘲諷他「未學行先學踢波」。 利物浦國際足球學院香港分會回覆《香港01》時表示，課程經過與英國國際球會方面商討，安排會以小朋友安全着想，考慮到小朋友的肌肉發展、自理能力及認知，認為小朋友於3歲起上足球班是合適的年齡，亦指場地保險覆蓋的學員年齡亦為3歲或以上。

有港爸近日向1間足球學校查詢，其3個月大的兒子可否報讀該校的足球課程，引起網上嘩然。（fb專頁「球人誌」圖片）

網民紛紛到該帖「朝聖」寸嘴留言▼▼▼