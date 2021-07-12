歐國盃｜意大利兩大長老居功至偉　決賽最佳邦路斯：足球返羅馬

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-12 11:31

基亞連尼及邦路斯對歐國盃決賽並不陌生，他們在2012年決賽並肩上陣，但留下慘痛回憶，遭西班牙大炒4：0落敗。9年之後，兩人已為老將，合共70歲，但薑還是愈老愈辣。這對意大利後防長老由分組賽起表現穩定，帶領球隊打入決賽，憑互射12碼擊敗英格蘭捧盃。

34歲的邦路斯是今場的關鍵球員，全靠他在67分鐘把握到角球混戰射入，意大利追成1：1，之後才能有互射12碼的故事。在互射12碼，邦路斯負責操刀第3輪，一射入網。邦路斯今場做足防守，還有進攻貢獻，被賽會選為決賽最佳球員。很令人難忘的是，邦路斯走在鏡頭面前大叫：「它回去羅馬了（It's coming to Rome）！」以回應英格蘭那邊廂的「足球回家了（It's coming home）」。

邦路斯右手拿住今場最佳球員的獎項出席記者會，左手就拿住兩枝贊助商的飲料，啤酒及可樂各一。他回答問題前，先喝口啤酒，再喝口汽水。被問到英格蘭鋪天蓋地的「足球回家」是否激勵了意大利，邦路斯說：「絕對是！我們每日每夜都聽到。很抱歉，現在獎盃將會跟我們去羅馬了。」

基亞連尼及邦路斯一對意大利後防長老高舉獎盃。（Getty Images）

36歲的基亞連尼今場有個關鍵的犯規，在法定時間下半場補時6分鐘，他與英格蘭的布卡約沙卡在右路近中線位置爭波，皮球一彈地向前，基亞連尼始終速度較慢，沙卡一跑已經佔先，準備向意大利後半場奔去。雖然中路還有兩名意大利守將平排，但沙卡速度快，如果讓他過去的話，有機會單刀，所以基亞連尼拚命拉住沙卡的衣領，拉到對方整個倒下。基亞連尼被罰黃牌，但阻止了英格蘭一次在補時的絕殺機會。

基亞連尼及邦路斯在國家隊及球會一共326次拍檔披甲，默契一流。兩人在整屆賽事都未試過被任何球員扭過，也沒有出現過任何導致對方射門的失誤。

Leonardo Bonucci and Giorgio Chiellini both completed the entire #EURO2020 tournament without being successfully dribbled past by an opposition player or making an error leading to a shot.



WARRIORS. pic.twitter.com/mexIFLrVOO — Squawka Football (@Squawka) July 11, 2021

為意大利112次上陣的36歲隊長基亞連尼，舉起他大國腳生涯首座錦標。2007年，還是年輕人的基亞連尼代表意大利U21到溫布萊對英格蘭U21，那場他勇戰受傷，頭部流血，血流披面仍堅持比賽下去。如今，他在溫布萊再留下一段難忘的回憶，他帶領意大利贏得史上第2座歐國盃冠軍。

基亞連尼賽後戴住金牌說：「這是歷史！我們夢想成真。真的，這是難以置信！當我們開始這段走勢時，我們感覺到空氣中都有些魔法，一日比一日大。我們望向簡拿華路捧盃（2006年世界盃），相信是他帶給我們運氣。」

【重溫歐國盃驚心動魄的互射12碼】

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