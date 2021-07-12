爸爸偷內衣公然曬出戰利品變另類車頭燈　藍胸圍真身揭曉笑翻網民

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 17:30

有些人會情不自禁地迷戀某些物品，較嚴重的情況可能屬於「戀物癖」的病症，有此傾向的人可能會因此偷盜他人的私人物品如服飾、貼身衣物、鞋襪等。近日一名台灣網友便發文爆料爸爸疑似「偷內衣」，而且偷了之後並未藏起，反而高調放在汽車擋風玻璃前，結局曝光後一票網友全笑翻。

原PO在Dcard發文「爸爸偷內衣⋯？」，他在文中說明11號開爸爸的車載媽媽出門買菜，沒想到走近車子時，「看到我爸的車上有迷樣物體。」從原PO貼出的照片中，可見汽車擋風玻璃前有寶藍色雙弧型物體，看起來與女性內衣的外型十分相似，讓他傻眼直問「爸爸偷內衣？」

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原PO趕緊走近確認，才發現原來不是女性內衣，而是兩個撐開的口罩並排擺放。爸爸的奇怪行為差點害他嚇壞，「我就問為什麼要這樣擺？本來還想說偷就算了，還這麼明目張膽。」文末原PO也幽默表示「差點了解自己變態基因的來源」。

貼文一出引起網友熱烈回應，直呼原PO「好色」，也有許多網友表示真的很容易看錯，「哈哈⋯我真的看成胸罩」、「看留言才發現不是內衣」、「這樣放口罩好像不太好」、「口罩與口罩的連結」、「第一眼，啊…胸罩；第二眼，啊…胸罩，留言區：原來不是胸罩」。

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