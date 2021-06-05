台美女網紅「語謙」曬低胸性感婚紗照獲粉絲激讚：好像新垣結衣！

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-05 09:30

台灣網紅陳語謙外型甜美，過去以藝名「三個字」登上節目《大學生了沒》班底，現為人氣網紅團體「反骨男孩」成員，宛如樹懶般的超慢語速圈粉無數， IG擁有53.2萬追蹤，人氣不容小覷。經常透過社群網站分享生活的她， 日前突然曬出一系列婚紗照，超仙模樣，讓粉絲看了眼睛為之一亮。

語謙25日在IG發文劈頭就喊：「我～願～意～」接著表示自己今年25歲也到適婚年齡了，第一次穿婚紗，想像自己是美麗的小公主，成品讓她滿意直呼：「驚艷不已，夢幻的一天」，並曬出一系列婚紗照，還預告：「你們期待下一套嗎？有兩套呢慢慢分享」，讓粉絲滿是期待。照片中，只見她穿著一襲低胸婚紗，合身剪裁加上縮腰設計，突顯腰身，整個人看起來纖瘦又高挑，腰際鏤空設計，讓肌膚若隱若現，展現隱約的性感，充滿女人味，相當迷人。

👇👇👇點圖放大看陳語謙低胸婚紗美照👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

引人注目的是，平時穿著鮮少顯露身材的她，罕見露出豐滿上圍及事業線，好身材難得見客，讓粉絲驚呼：「沒想到語謙這麼有料！」宛如仙女下凡的婚紗照，讓網友讚聲一片，狂喊：「公主，美到冒泡」、「直接戀愛了」、「精靈」、「仙女」，還有人開玩笑問：「我可以預約把你娶回家嗎？」

👇👇👇點圖放大看更多陳語謙IG美照👇👇👇

+ 31 + 31 + 31

延伸閱讀：

一家三口砸水球超有愛！ Travis Scott、Kylie Jenner 公園玩遊樂設施噴粉紅泡泡

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】