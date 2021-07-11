病人突無法呼吸　X光片驚見「鬼手」掐頸抓胸　台醫生證真有其事

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-11 14:30

朋友在某大醫院急診室工作。某天一直留院觀察中、白天都還算正常且可下床談笑的阿嬤，突然之間喘不過氣、大口呼吸、心律不整、神情驚慌，醫護人員在找不到原因的情況下緊急做了X光，想要查明呼吸急迫的原因……

文：網友發表於「靈異公社」

缺少人類手部在X光下應有的骨頭 醫生證照片非偽造（點圖閱讀原文，慎入）👇👇👇

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網民怎麼看？「心臟，縱隔腔擴大，這位病患真的有生命危險」、「鬼差來拿命，發現搵錯人，然後鬆手離開」、「看起來像是醫療用手套」、「雖然不懂X光。但是光聽阿嬤說就好恐怖」、「有人照X光的過程離開人世過嗎？怎麼會」、「哇塞 ！好久沒看到那麼真實的照片」、「這X-ray肺部都白了，肺是浸潤了嗎？」、「怨親債主，好好做公德迴向給衪」。

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