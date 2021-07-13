戴普通口罩被上司嫌棄　被叮囑「買好少少口罩」　打工仔：好嬲！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-13 10:00

口罩最重要是保護自己及別人，但現時也成為打扮一部份。有網民在討論區上分享，指被上司要求「好心買好少少口罩」，因為同事「好捨得使錢買口罩」，上班時更看得出「襯晒顏色」，感覺體面。不過樓主表示，他使用的口罩其實也是達到（ASTM）Level 3的醫療口罩，自己人工不多又有經濟壓力，但上司「講到出口」唯有額外花錢買時尚口罩。

樓主表示，因為上班時戴的口罩款式普通，結果被上司嫌棄。（GettyImages）

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樓主在帖文中表示，被上司要求買款式好看的口罩，但公司沒有資助因而感到煩惱。他指同事們十分之願意花錢買時尚口罩，「如果（自己）真係要（戴）靚口罩真係好重皮」，加上自己人工只有萬餘元，又要交租及有家庭負擔，感嘆難以像同事們隨心所欲花錢。他更不滿公司嫌棄同事使用普通口罩，直指「口罩係用黎抵抗病毒，唔係為咗靚！不吐不快其實我心入面好嬲！」

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網民普遍認為上司要求無理不需理會，因為口罩主要功能是防疫，「唔關公事嘅嘢，直接話返佢轉頭」、「使鬼理佢咩」、「你上司佢咁嫌棄你個口罩cheap，叫佢sponsor 囉」。

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