愛上戴口罩？台女列戴口罩5大好處　最後1項打工仔超認同

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-07-09 10:00

新冠肺炎疫情下，市民都要習慣戴口罩的生活，台灣自5月起進入3級警戒，強制民眾外出戴口罩。雖然初期市民覺得戴口罩帶來諸多不便，但有女網民指現在愈來愈喜歡戴口罩，更列出5大好處，除了防疫更是為女生及打工仔帶來方便，帖文一出引起許多人認同，更進一步提出其他好處。

疫情下台灣民眾出門要戴口罩，但有女生直言愈戴愈喜歡。（示意圖／資料圖片）

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台灣女生在facebook群組「爆廢公社」發文，指雖然疫情下被迫戴口罩，但認真想一想，發現愈來愈喜歡戴口罩，完全可以加快出門時間，還貼出圖片列5大優點。

疫情下台灣民眾出門要戴口罩，但有女生直言愈戴愈喜歡，更列出5大優點。（fb群組「爆廢公社」圖片）

台女列出的優點除了最基本的防疫，還可以「防醜」、「防曬」、「節省口紅」等，對女生來說非常便利，最後1點對打工仔非常有用，「遇到不喜歡的人可以假裝不認識」。5大優點引來許多人贊同，尤其是不用化妝更可以遮蓋自己的表情，上班時不用「表情管理」，迫不得已要假笑，都不容易被人看穿。

更有網民提到重要1點，因為防疫級別的口罩可以有效阻絕髒空氣及細菌，最近呼吸道問題大減，甚至沒有再感冒過，更列舉其他好處：

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疫情下台灣5月起進入3級警戒，強制民眾外出戴口罩。（資料圖片）

雖然許多人稱戴口罩好處多，但有網民提出大家忽略了對皮膚的影響，尤其對有皮膚敏感問題的人，下巴很容易生暗瘡，「悶死，還一直長痘痘，不喜歡長時間一直戴着」，而且天時暑熱，出外戴口罩時裏面滿是汗水，會非常焗促。

日本推出菠蘿包口罩，聲稱通過第三方機構測試可防飛沫，戴完口罩可以食落肚！不過由於外層可阻隔飛沫，建議只食用內層。（官網截圖）

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新冠肺炎疫情下，需要戴口罩防疫，想向他人展露笑容並非易事。日本商店「多慶屋」近日舉辦「微笑活動」，為員工訂製印有燦爛笑容的布口罩，以便他們可以笑着招呼客人。

日本有商店訂製印有笑容的布口罩，以便員工可以笑着歡迎客人。

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日本近日有公司推出無繩設計的貼臉口罩，解決掛耳式口罩的耳痛問題。（網站「salonedemask.stores」圖片）

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