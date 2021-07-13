婚後買樓老婆全家輪流借住　又食又拎瞓主人房　台男呻做廳長6年

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-13 09:00

婚後過2人世界是恩愛夫妻的夢想，但有人買了愛巢也未必能如願。有台男在網上發文抱怨，指6年前結婚後買樓，打算享受夫妻生活，未料太太的兄弟卻經常輪流到他們家借住，甚至「侵佔」主人房，樓主與妻子反而要做「廳長」，讓他非常不滿。

有台男抱怨自結婚後，妻子的家人便輪流到他們家借住，夫妻反而要睡在客廳梳化。（《以家人之名》劇照）

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樓主在facebook群組「靠北婚姻2.0」發文，指由於妻子不想與老爺和奶奶同住，他們便買樓自住，但未想到妻子的家人卻輪流到他們家居住，「妳哥妳弟來……我們主臥還給他們睡，我們睡客廳，重點是他們真的睡了！」。他續指，平時自己衣食住行多花點錢，便被妻子一家批評，甚至定期檢查他的收入。

除了借宿，樓主抱怨妻子的兄弟每次到他們家聚餐，均至少花上數千元台幣，不合口味還會有微言，「出去玩1次要好幾萬，這也都要我買單，難怪他們放假都往我們家跑；當出外遊玩時，樓主夫妻還會幫忙照顧他們的小朋友，對方吃完飯卻溜之大吉，「我們提着大包小包購物袋，還要牽着他們小孩，跟抱着我們的小孩走後面，還要防小孩亂跑危險」。

樓主直指妻子家人借住的情況已持續6年之久，大批網民勸他先與妻子溝通去解決問題。（資料圖片）

樓主不禁反問，「這是不是聽起來哪裏怪啊！還是我心胸太狹窄想不開啊？都6年了」。帖文引來大批網民熱議，並建議樓主指盡快與妻子溝通，「人與人相處是互相的，與其你要抱怨，倒不如把話講開」、「悶太久脾氣是該發作一下，讓倒胃口的人知難而退」。網民又批評樓主妻子和其家人不懂設身處地思考，「太太完全忽略你的心情」、「很沒禮貌的家人」、「基本上6次就忍不住了，你還能忍6年」。

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