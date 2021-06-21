老婆叫老公卻叫錯兄弟名氣氛超尷尬　人夫：外父仲拍咗我膊頭幾下

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-21 22:00

叫錯名字就已經可以觸發綠帽疑雲！有人夫在討論區上分享，指與家人吃飯時老婆叫他的時候卻叫錯了兄弟的名字，令場面十分尷尬，自己更「唔夠膽問返係咩事」。不少網民都說「帽事嘅」，認為關係存在暗湧，但亦有人表示不需要擔心太多。

有人夫在討論區上發文，指老婆在家中吃飯時錯以兄弟的名字稱呼自己，引起綠帽疑雲。（GettyImages）

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人夫在香港討論區上發文，指事件發生於家人一起吃端午節飯的時候，老婆突然說「Jason，我唔食啦」，當中Jason是人夫兄弟的名字。外父聽到之後，就內心感到奇怪，問人夫是否改了新名，老婆就立即解釋是自己說錯，令在場人士都十分尷尬。人夫又提到，在他們離開的時候，外父不知道是有意或無意，拍了數下他的膊頭。

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不少網民都認為，事件很大可能代表人夫已經「戴綠帽」，而且妻子出軌對象更很可能是好兄弟。不過亦有人認為樓主只是「作故仔」，原因是最後連外父都拍其膊頭是「過咗火」。

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