男友IG愛跟蹤大胸女生　台女3步重組內容：來淨化男友手機吧！

男友IG跟蹤的性感網紅，或多或少都會成為女友的眼中釘！最近有台女在討論區上分享，指她最近想到1個方法，只需3步就可以淨化男友的IG帳戶，令原本使男性們目不轉晴的畫面變成可愛動物大集合，登場的動物種類甚至比動物園都更加豐富。台女更笑言，「你做完這件事的時候，除了大胸妹全消失，你不滿的心情也全消失了」。



台女表示，她在成功淨化男友手機之後心情愉快。（示意圖／GettyImages）

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台女在Dcard討論區上發文，指「如果各位不喜歡男友IG畫面充滿各種裸露的照片，可以試着以下這樣做」，不過強調前提是男友願意將手機給你亂搞，「像我男友就是裝傻裝到底的人，會說：『哪有！我哪有看』或是『什麼？我不知道怎麼會有這種東西』，這時候我就會大方的提出我要淨化他的手機」。

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帖文引來網民熱烈讚好，很多都留言表示要學起來，「情商很高的作法，比那些鬧脾氣的高明多了」、「建議打英文，可以洗的更乾淨」、「動物們天真無邪的表情，果然都是最佳療癒配方」。有網民反駁做法不會令男友不再喜歡大胸的女性，樓主就回應指雖然說法沒有錯，但她這麼做可以令男友搜尋大胸女的時候「看到推薦畫面的動物然後想到我」。