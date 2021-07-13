杭州男相睇49次全fail　自製Excel詳列不合適原因　網民嚇呆了

許多單身人士都靠交友軟件結識朋友或另一半，內地杭州最近1名27歲男子就在網上發帖曬Excel表格，列出過去49次相親失敗的原因，有網民發現不少「不合適理由」皆指女方身形肥胖，而且只喜歡過2名相親對象，反斥男事主要求高，「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康」。



1名27歲杭州男子過去49次相親皆失敗告終，他自製表格列出失敗原因，反惹網民批評。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

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男事主日前在網上發文，表示自己單身7年，正準備人生中第50次相親，自言自身條件不差，年薪15萬人民幣（約18萬港元），身高1.8米以上，有事業規劃，過去一直單身因工作環境和交友圈較小。他續指，自己透過親友、媒婆介紹和網上平台安排相親，惟2年多卻未曾成功交往。

事主又上傳自製的Excel表格，詳列了介紹人、約會地點，不合適理由等，其中大部份失敗原因為女方太肥或不喜歡對方愛理不理的態度。他解釋，起初他會給對象72小時回覆短訊，後來逐漸減少至24小時，指「實在搞不懂對方有那麼忙嗎？回1個消息有那麼難嗎？」，並批評媒婆辦事不力，「只要是個女的就給我介紹」。

不過，事主坦言有1類人絕不考慮，稱自己在雙親家庭長大，不希望另一半父母離異及在單親家庭成長，「如果隨便結婚導致離婚了呢？自己孩子不就變成非原生態了麼？己所不欲勿施於人不對嗎？」。

男子又批評媒婆辦事不力，胡亂介紹不合適的對象給他。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都被帖文的「相親記錄」表格嚇倒，指「你這個Excel絕了」、「表格是真的秀了」，並認為他經常以太肥為由「斬纜」，應自我反省是否要求太高，才會一直找不到對象，「50個中只喜歡過2個，看來緣分還未到」、「24%是因為胖而告終」。

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