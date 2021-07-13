港媽帶小學女兒食茶餐廳　不滿學生餐只限中學生享用：這是咩規矩

身為學生哥其中可享受的福利就是學生優惠。近日網上流傳帖文，1名港媽於大埔facebook群組發文投訴，指早前帶同就讀小學的女兒到茶餐廳用膳時，發現餐廳只為穿校服中學生提供學生餐優惠，認為做法極不公平，遂貼出該餐廳的食物及餐牌照片意圖公審。網民紛紛批評涉事港媽無理取鬧，自知理虧的她事後急急刪帖「潛水」，惟其錯字百出的帖文內容早已被截圖瘋傳。



有港媽發文投訴，指茶餐廳只為中學生提供優惠，而其就讀小學的女兒未能享用，感到極不公平。（fb「大埔 Tai Po」截圖）

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事緣1名港媽於facebook群組「大埔 Tai Po」發文，指帶同讀小學的女兒到區內1間茶餐廳食午餐，看到餐牌上有學生餐優惠，惟列明只限穿校服的中學生享用。港媽深感不滿，認為自己與女兒叫了「1人1個餐」，但女兒卻未能享受學生優惠，遂拍下餐牌及午餐的照片發文公審：「只限中學生！這是咩條列（例）規矩？」

港媽的帖文一出即引來熱議，大批網民批評她無理取鬧，認為餐廳作為提供優惠的一方，有權限制可享用優惠的對象，「間餐廳係人哋開，就算佢做優惠畀指定出生日期嘅學生都無問題」，「咁應該大叫政府點解有老人優惠而冇少年、青少年、中老年嘅優惠」。

港媽的帖文錯字百出，成為網民討論的另一亮點。（fb「大埔 Tai Po」截圖）

網民其後也指，港媽的帖文錯字百出，令人難以理解她想表達的內容，如帖文中曾提及「小學生就不能有待遇？我同女一起午餐1人1個餐，既然她沒有學生優惠，只限中學生」。有人更翻出她過往的帖文，指港媽曾以簡體字發文表示「我終於脫離苦海，一切安好。務必擔心各位朋友」及「幾年不見，還是一見如故」，疑似將「不必」錯寫成「務必」，又誤會了「一見如故」的意思。

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