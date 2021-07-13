港鐵鹹豬手出沒？外籍男手背貼女子臀部疑揩油　網民：控制唔到咁

【MTR／港鐵站 / 非禮】人多擠迫的地方，要更加小心提防「鹹豬手」！有網民在facebook上載片段，指在港鐵發現1名外籍男子手部動作奇怪，疑似借機觸摸其他女乘客的臀部，其後下車乘坐升降機時，又狀似用手背貼近女士的身體，因而發文提醒各街坊小心提防。



1名灰衫的外籍男子手部動作奇怪，「隻手好似想揸落去個女士patpat（臀部）度」，又形容他像控制不到似的。（fb「將軍澳主場」影片截圖）

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該網民昨日（12日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，上載2條分別在港鐵車廂及升降機內拍攝的片段，指晚上8時在北角站上車，發現1名灰衫的外籍男子手部動作奇怪，「隻手好似想揸落去個女士patpat（臀部）度」，又形容他像控制不到似的。

樓主見狀即舉機拍下其罪證，惟可能動作太大，遭男子發現被拍，就再沒有進一步行動，只是「隻手就經常有意無意貼近人哋，等架車郁嘅時候就會揩到佢隻手」。片段全長逾3分鐘，只見男子大多時間都緊握拳頭，偶爾會攤大手板放鬆手指。

其後樓主和男子一同在坑口站下車，並乘坐升降機到大堂期間，男子再站在另1名女士背後，手背微微向外彎，貼近女士的臀部，同樣是「趁人逼嘅時候揩到佢隻手」。樓主表示由於男子一直都在被動狀態，因而沒有當場揭發他。

帖文引起網上熱議，不少人都認為男子是有意識去「揩油」，因手擺放的位置非常奇怪，而且當時車廂內不是完全沒有空位，有男網民亦指，即使在擠迫的環境，身為男士更應將手貼住自己大脾避嫌。有人則認為男子似乎是「慣犯」，一直裝出被動的樣子，做法熟練。

港鐵上很多行為都會令人忟憎！有網民早前就在討論區發帖，徵求一人一個「喺街一見就火滾嘅行為」，樓主拋磚引玉先提出「企在路中心睇電話」，引起網民熱議。▼▼▼



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