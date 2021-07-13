40歲女上司疑睇中27歲男下屬　搭車挨膊頭　網民笑：仲想唔想努力

《大叔的愛》一劇紅爆全城，劇中小職員被上司看上的劇情令觀眾爆笑。有打工仔於討論區發文，稱懷疑被40多歲的女上司看上，不時於OT（加班）後借機一同乘車，早前更於車上倚於其肩膊睡着，令他不知如何應對，擔心成為「阿頭的愛」的主角，只好向網民求救。



有打工仔發文，懷疑自己被女上司看中，指對方多次借機一同放工，又曾問他有關戀愛的話題。（《大叔的愛》劇照）

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「阿頭好似approach緊我？」該名自稱單身的打工仔於Dcard討論區發文，指近日正負責公司1個項目，不時會在公司OT至晚上8至9時。每次放工時，「聽講好似單身」、約40多歲的女上司也會問他：「咦，阿仔收工啊？一齊走？」起初他不以為意，以為對方剛好與他乘坐同1輛車才順道一齊放工，「但去到第3次其實佢就有啲怪」。▼▼▼

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他指，女上司於車程中，常常與他聊到拍拖、戀愛的話題，「問我點解唔拍拖、同埋問我鍾唔鍾意姐姐嗰啲」。至上星期五（9日）晚，女上司乘車途中更睡着，並倚在他的肩膊上，「唔知佢係真瞓定假」。事件令他擔心女上司對他有意，不知應如何面對，直言：「我鍾意大波後生妹㗎！好驚佢今晚又同我講一齊收工，點算好？」

帖文獲網民熱烈回應，不少人笑指樓主遇上「難得機會」，「學習接受大姨的愛，一樣咁美麗動人的愛情，考慮下，做人輕鬆啲」、「阿姐如果keep得好嘅話都冇咩呀」、「阿姨都主動過我，我真係唔敢挨落去，好似好刻意咁，真係要學嘢」；亦有網民搞笑問樓主：「仲想唔想努力」。不過也有網民給予認真意見，「我都遇過，然後同公司同事拍拖之後，阿姐就玩針對，跟住我就轉咗工」、「建議辭職，如果唔係掉轉頭話你非禮佢」。

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：



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