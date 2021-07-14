有鬼定有賊？房間物品「識得自己郁」　台女暗裝監視器有驚人發現

因工作關係筆者之前在台灣大坪林捷運站路程5分鐘以內位置租了一間雅房。在搬離租屋處之前發生了不少怪事，所以覺得租屋處環境不太安全，固在房間內裝監視器，以下舉例幾件比較明顯的怪異事件。



怪事1：放在外面櫃子上的雞蛋無故破裂（看起來很明顯是被重壓而碎裂的）

怪事2：前陣子端午連假時，喝冰在公共冰箱的水時發現有怪味，拿到燈光下一照，發現水變成黃色的（有夠噁心）。

其他日用品被移動，房內疑似損失微量財物，生活用品消耗與蒸發速度異常等多起怪事，怕是自己記錯就不打在這裡了，以上這些怪事，因為已經危害到居住安全，所以想說錄影一下看看能不能錄到什麼。在飲用水被加料的那天，筆者在房間內裝設監視設備。當天去洗澡的時間就錄到以下影片（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片中女子是隔壁的雅房房客，而且之後持續錄影過程中，錄到她不只一次趁人去洗澡不在房內時，偷開臥室門偷窺，平均偷窺頻率大概一週2-3次。影片該女形象實在是猥瑣不堪，每次都會開二次門。在跟房東反應過後，本人已搬離該租屋處。

搬離時聽前房東說該女可能7/10左右退房，為避免住新北地區的房東和其他租屋房客受害，這裡公佈其中二部她開門偷窺的影片與截圖，供大家參考注意。

「雅房真的很不安全，有在租屋的真的要謹慎一點！」「嚇到了！以為看的是鬼片！還有住宿記得鎖門。」「以前住雅房都沒在鎖門，還一起看飛機烤肉」「你沒說是房客，我還以為是女鬼，嚇死我！」看到原po提供的監視器畫面，其他網友也都嚇了一大跳，怎麼會有人這樣鬼祟的開門偷窺，而且還都一樣是女性，也有網友詢問原po怎麼沒有想到要鎖門，原po則表示『想說浴室就在隔壁，洗個澡也沒多久，而且雅房全都是女生，所以就沒有鎖門了，有幾次她都是看到我進浴室後才偷窺的。』

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】