內地男駕Audi私家車衝燈超速50次　只為替女神報復前度再乘虛而入

為了取悅心儀對象，不少人也不介意付出心機及時間。內地1名男子為了得到心儀女生的歡心，竟答應駕駛對方前度的私家車，兩日內故意衝紅燈及超速50次替女方報復及出氣。沒料兩人嫁禍不成，反遭警方查出並拘捕，事件引起網民討論，嘲諷涉事男子是「最強工具人」、又指兩人「物以類聚結婚吧」。



內地1名男子為了取悅心儀女生，不惜答應以違規駕駛的方式代對方報復前男友。（微博圖片）

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內地傳媒報道，浙江紹興交通警近日發現1輛Audi私家車於兩日內多次故意違規，包括衝紅燈49次及超速1次，即召來錢姓男車主調查。錢男表示，事發兩日以每日800元人民幣（港幣約60元）的價錢，將座駕租予陳姓友人使用，而陳男則向警方解釋，指車輛是代竺姓男友人租用的。

當地警方其後翻查閉路電視片段，發現私家車車上共有1男1女，司機為竺姓男子，旁邊則為其樓姓女友人。兩人從事發當天晚上11點，一直漫無目的駕駛錢男的私家車，一直持續至翌日凌晨2點左右；至第2天又繼續，到下午6點油用盡了才罷手。

浙江紹興交通警發現1輛Audi私家車於兩日內多次故意違規，包括衝紅燈49次及超速1次，其後揭發事件案中有案。（微博圖片）

警員順藤摸瓜調查，發現樓姓女子與車主錢男原為情侶關係，因錢男近日對女友十分冷淡，更在社交帳戶貼出與多名女友人的合照，令樓女心感不甘，決定找來追求者竺男，以租用其座駕故意違規的方式報復。

竺男被捕後承認犯案，指事發時看到路上人少便衝燈。他向警方透露，自己追求樓女已經一段時間，早前女方提出，如他願意代為租用錢男的私家車並以違規駕駛的方式報復，便會同意與他交往，因此他沒想太多便答應，「一個是報復錢男租車價格高，二就是這輛車闖紅燈，幫那個女的，給他拍幾張違章出來，幫她出氣」。

樓女與竺男嫁禍不成，最終被警方以涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。（微博圖片）

樓女與竺男嫁禍不成，最終被警方以涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。事件引來內地網民熱烈討論，紛紛嘲諷竺男的「當兵」行為，「卑微到這樣」、「最強工具人」，又狠批兩人做事不顧後果，「闖1次消消氣可以理解，事後也不太難解決，幾十次你是要瘋嗎」、「物以類聚結婚吧」。

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