台女收前男友關心訊息　驚覺自己未報復　連爆43句詛咒怨念深似海

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-11 21:09

情侶分手不一定和平收場，隨時變成以往愛有多深、現在恨有多深！最近有台女分享來自前男友的問好訊息，當下立即有滿滿的回憶湧上心頭，「半年了，我怎麼還是放不下你」。正當網民以為台女對前度念念不忘之際，她話鋒一轉就怒斥「放不下你是因為我還沒有報復你！」，然後連珠炮發狂轟43句詛咒，令網民們都驚訝她的怨強之大，更笑言要把文章儲存下來備用。

台女在討論區上發文，為前男友送上43句實為詛咒的「祝福」。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上以「一封訊息又打亂我的小宇宙」為題發文，上傳截圖指「早上醒來一個熟悉又陌生的名字傳了訊息給我，原來是好久沒聯絡的前男友」，向她說「北部要小心喔」。台女指以為自己已經放下了對方，「結果好像沒有欸」，看到訊息之後「滿滿的回憶又壓在身上」，驚覺即使半年過去還是沒有新戀情，更說看到前度與新任女友生活幸福美滿。

帖文看到這裏，行文一直都令人感到不捨和掛念，不料台女卻說「你他X的爛人怎麼還有女生看上你啦！放不下你是因為我還沒報復你！」，立即令網民明白前文一直只是她的鋪排，想發洩對男友的憤怒才是真正目標。台女更在文中向前男友連爆43句「祝福」，包括「腳踩到Lego」、「夏天冷氣壞掉」、「保險套都破洞」等等，可見怨念極深！

【點擊下圖放大即睇台女的「祝福」 ▼ ▼ ▼】

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帖文引來網民熱烈回應，不少網民都表示十分好笑，形容「後半段看得很爽」、「我快笑死，有夠解氣欸」、「這個怨氣可以」。另外有人表示會將帖文儲存起來，「我為了以後詛咒別人有靈感，先收藏這篇了」、「馬上拿筆記本記起來」、「那串詛咒太可愛了吧，好好笑，已收藏」。

台女笑言自己一覺醒來被大家的熱情嚇到。她笑說「我們要以真誠的祝福代替謾罵！」，更分享指前男友是來自高雄的摩羯男，自己是天秤座，更直指自己遇過3個摩羯男但「3個都不幸福」，特別是「這位摩羯先生讓我最痛苦了」，更提醒大家「歡迎大家傳那一大段給你們的前男、女朋友、親朋好友或是你真的恨透的人」。

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