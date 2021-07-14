書展2021｜分清4種主管風格提高升職機會　專家教向上溝通三部曲

【《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》】根據統計，美國人每個月平均花15個小時抱怨老闆，更有88%的人曾因「與老闆不合」而離職。管理學大師彼得‧杜拉克（Peter Drucker）曾說：「向上的關係，是經理人理所當然最關心的事務。」企業培訓講師張宏裕出版《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》一書指出，因為上司主管對自己的評價，往往會決定自己生涯的發展與前途。



打工仔主動與上司溝通，有助增加上司對自己的信任度。（《伊藤君A to E》劇照）

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彼得‧杜拉克認為，管好主管，例如了解主管的領導風格、與主管建立良好關係等等，不但可以「避免痛苦與傷害」，也比較容易「被晉升」。不良的向上溝通，會造成「上令厲下行，下情滯上達」。但部屬如何鼓起勇氣，去與主管溝通呢，向上溝通要勇於採取行動。有三部曲如下：

第一、瞭解主管喜好

了解主管的喜惡與需求，不但能降低錯誤的風險，有助於提高彼此的信任感。例如，主管如果希望部屬都能夠自律，因此下列現象都是主管的禁忌：

遲到早退或曠職、開會不發言，卻背地裡說三道四、只會抱怨不敢溝通、報喜不報憂，隱匿壞消息、吹噓自己能力、越級報告。其次，辨識主管的人際風格與工作習性，與主管反覆磨合中，培養默契。

第二、維護主管的權益

Alan剛升任技術行銷經理，但部屬紛紛提出離職，主管也是空降不久，與他是命運共同體。主管有所不解，找他詢問。Alan誠實以告，自己在領導力方面比較薄弱，兩人共同討論團隊建立事宜，相談甚歡。Alan日後加強溝通頻度，及早傳達困難與疑惑，累積信用，使主管安心，沒有後顧之憂。這就是建立良好溝通平台，在主管的「信用帳戶」裡，不斷地累積存款。信用額度需要靠一點一滴累積。

此外，了解主管的強項弱點，適時截長補短。站在主管的制高點思考，觀看全局，成為主管倚賴的好幫手。如能替主管解圍，保住尊嚴，更是日後晉升的潛力人才。

向上管理的學問是以整體組織利益為優先，達成任務目標。否則一昧奉承，會流於逢迎拍馬。（《見習冇限耆》劇照）

第三、影響主管的決策

能夠影響主管的決策，一定是日常的績效表現贏得主管信賴，才會被充分授權：「你辦事。我放心」。就像三國時期劉備遺恨在白帝城託孤，並交代國家大事。委由諸葛總攬政務，李嚴掌管軍事，兩人各司其職輔佐阿斗。死前並囑咐諸葛亮：「如其不才，君可自取」，充分贏得主子的信任。

向上管理前提是：以整體組織利益為優先，達成任務目標。否則一昧奉承，會流於逢迎拍馬。歷史殷鑑不遠，秦二世胡亥在小時候，師從趙高學習獄法，趙高日常對胡亥照顧有加，卻是包藏禍心，心機極深。年少的胡亥惹事生非也是趙高幫忙解決，日久相處生情後，趙高就成為了胡亥倚重的心腹。胡亥才學不及哥哥公子扶蘇，卻被趙高推上王座。秦二世繼位以來，在趙高指使下殘害朝廷忠良，實行殘暴統治，終於激起了陳勝、吳廣起義。公元前207年，胡亥被逼迫自殺於望夷宮，時年24歲。

（以上是《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》的內容節錄）



書名：《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》，作者：張宏裕（時報出版提供）

作者：張宏裕

培訓講師／企管作家／廣播主持人／企業教練／激勵演說家

畢業於國立清華大學應用數學系、中央大學統計研究所。「新一千零一夜」故事人，喜歡接觸「溫暖與感性」的人事物，熱愛傳揚「真善美」的正向知識。受邀於『2005年中國首屆人力資源博覽會暨人力資源產業論壇』發表「團隊建立計分卡」專題演講。現任：將苑領導工作坊、故事方舟工坊主持人。

出版社：時報出版