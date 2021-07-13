書展2021｜免疫力出事的9大徵兆！醫生分享健康生活Dos & Don'ts

【簡單豐足—減法養生的52個關鍵字】新冠疫情其實也帶著禮物而來，全民一起接受公共衛生特訓，戴口罩、勤洗手、學消毒、注意體溫、善用隔板、保持社交距離……在防堵病原微生物上，大家都做了許多演練。目標敵人鎖定COVID-19，但在同時間，也阻斷了流感病毒、腸病毒、手足口病與其他透過飛沫、接觸散布的感染性疾病。這些能阻斷外來病原的好習慣，這是守護健康的第一道防線。洛桑加參醫師在書中提到，外面顧好了，再來看裡面。內在的免疫力，屬於第二道防線。怎樣知道自己的防護罩品質是好是壞呢？來檢查自己的免疫力最近是否有狀況：



作者洛桑加參認為保持健康的方法是培養再生力，就能離退化性疾病遠一點，顧好自癒力，就算生病也會復原得較快。（時報出版提供）

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以為老人、小孩抵抗力弱？沒有，現在很多成人生活負擔重、沒照顧好自己，身體更差。若出現兩項以上徵兆，顯示你目前對疾病的抵抗力較弱，應立即重新檢視、調整生活習慣。希波克拉底說：「疾病不會憑空降臨在我們身上，它們是日常種種違反自然的小罪惡累積而成的。當罪惡累積到一定程度，疾病就會出現。」

免疫力加減顧，累積小福報

養生，我不會恐嚇你這不能吃、那不能做，非得過上苦行僧般嚴格的虐心生活，不用那麼刻苦。只要從生活中減去一些「小罪惡」，再加上一些利益生命的「小福報」，加加減減到自己最舒服、最平衡的程度即可。比方說體溫長期偏低的就多注意運動，有腹瀉、便祕困擾，就來重整腸道菌相。從平衡的角度思考，即能在生活樂趣與生命健康之間，為自己做最好的打算。以下這些可以幫你累積小福報，有做有保佑。

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上面這些可以多多做，下面這些則盡量避免。

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以上壞習慣宛如豬隊友，趕快把它們踢到外太空去，免得免疫部隊還沒來得及抗敵，就先莫名其妙先被自己人幹掉。

平衡健全，才是最好的免疫

「免疫系統」我們以系統來稱呼它，因為免疫這檔事，牽涉的單位很廣，業務項目也很複雜。肺部門、皮膚部門防禦前線，而腸道、胸腺則與增援、加強我方戰力有關。幾乎人身上所有器官，或多或少都與免疫工作脫不了關係。

我們希望免疫力是「健全」的，而非無止盡去「提高」它。健全的意思是平衡，剛剛好適合你，不會太高或太低。太低你抵擋不了外頭的傳染，太高你如同在防護罩裡自己人起內鬨、打起來這樣。換句話說，免疫力特別低你容易感冒，免疫力太高你可能會常常過敏。若高到引起細胞介質風暴(Cytokine Storm)的程度，失控的免疫反應將逐步造成器官損傷、衰竭，接續休克、死亡。研究免疫的專家普遍認為啟動免疫反應的機制太過複雜，而找出最佳的免疫細胞組合又有相當的難度，因此，想要永久維護免疫系統的平衡與和諧，最根本的解決之道就是「盡量用健康的方式活著」。

強化戰力，哈佛醫學院教你這樣做

活出健康、活出健全的免疫力，哈佛醫學院曾提出八項建議：



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關於定期鍛煉，我稍微解釋一下，它是因人而異的，每個人依年齡、體質、生活環境與習慣，能接受的強度與訓練方式都不同，要做自己適合的！適合的意思是，比你平常的強度再稍微加上一點點，有點累又不至於累翻這樣，就是很好的強化鍛煉。藉運動提升全身循環，免疫細胞和免疫物質即能順利前往需要護衛的每個身體角落、完成它們的抗疫工作。但如果你認真運動後，反而變得更常頭痛、感冒，那就不要「那麼認真」，請稍微降低強度。經過高強度的激烈運動後，有些人的免疫力反而會暫時下降。免疫平衡沒有絕對，還靠大家用心拿捏。

（以上是《簡單豐足—減法養生的52個關鍵字》的內容節錄）



書名：《簡單豐足—減法養生的52個關鍵字》，作者：洛桑加參（時報出版提供）

作者簡介：洛桑加參

現任Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人、臺灣國防醫學院醫學系、美國哈佛醫學院研究醫師、臺北榮總白金逆齡中心執行長等，獨創「ACT自體生長因子療法」，精擅「免疫細胞療法」、「幹細胞療法」、「血液淨化」、「慢性病調養」、「睡眠調理」與「退化性疾病預防」。經常受邀於海內外各地傳授整合東西方醫療體系的養生知識。

出版社：時報出版