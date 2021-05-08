夾縫中的沙頭角｜中英街原名同雀鳥有關　分界成東西方冷戰象徵

撰文： 書摘 最後更新日期： 2021-05-08 14:30

中英街本名「鸕鶿徑」，其所在之處，由梧桐山流向大鵬灣的小河河床淤積而成，是桐蕪墟側一條乾涸的河流，地處海灣的沙灘上。1899年3月16日，中英雙方的定界官員到沙頭角探勘劃界時，沿着這段乾涸的小河（沙頭角河）中線為界，豎立木質界樁，上書「大清國新安縣界」。3月18日勘界完畢後，沙頭角被分為華界沙頭角和英界沙頭角。1905年，香港政府工務局在沙頭角新界北部陸界豎立20塊石質界石，其中八塊在今中英街一帶。

沙頭角邨。（資料圖片／鄭子峰攝）

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桐蕪墟與沙欄下及鹽寮下相鄰，墟內雜貨布匹、油鹽柴米、山貨藥材、店舖客棧等，門類齊全，四鄰八里的居民都來這裡趁墟。1899年，九龍關在東和（沙頭角）設立稅收關廠，第二年又設沙頭角緝私關廠，成了九龍關重要的關卡和緝私要地，兩地居民通過關卡互相往來。因河流改道，河床乾涸，鄉民逐漸在河界兩旁填土整地，興建民居及店舖，以後逐漸形成中英街。

今日中英街全長250米，寬不到7米，街中心豎立著五塊界石，當時界石以北為華界，以南為港界，除了界石以外，街上並未設有圍牆或鐵絲網。界石兩面分別有中、英文刻字，中文一面刻著「光緒二十四年中英地界第X號」的字樣5，英文則為「ANGLO·CHINESE BOUNDARY 1898 No.x」。目前在中英街一帶可以看到的界碑有：

第一號界碑：位於中英街歷史博物館附近、警世鐘後、江澤民題字石碑旁。目前完全處在深圳一方。 第二號界碑：位於一號界碑往北約100米，新界住宅小區圍牆外，因修路不慎導致與地面成20度角傾斜。目前完全處在深圳一方。 第三號界碑：位於進出香港新界的入口附近。這是中英街的起點。 第四號界碑：位於中英街百年古榕樹下。 第五號界碑：位於中英街北段。 第六號界碑：位於中英街北段。 第七號界碑：位於中英街界碑的廣東省文物保護單位公示大理石石碑附近，但由於修路下半部份已被填埋。 第八號界碑：根據《南方網》刊載的一則報導中顯示，界碑已「躺在進入中英街的聯檢橋下的小河中」。

位於中英街第四號界碑，位於有百多年歷史的古榕樹下。（視覺中國）

+ 7 + 7 + 7

抗日戰爭期間，日軍佔領了華界沙頭角。為了抵抗日軍，英國在中英街豎起鐵絲網，華界居民往英界沙頭角趁墟，不須任何證件均可出入。1941年底日軍侵略香港，日軍以「妨礙交通」為由，把中英街第三至七號界石拔除。日本投降後，戰時在街中豎立的鐵絲網被群眾拆除。後經中英雙方代表探勘，重新將界石立回原處，並刻上「中華民國三十七年四月十五日重豎」的字樣。

華界沙頭角，解放初稱「東和鄉」，雖被劃為邊防禁區，但兩地群眾仍可通過中英街往來。1955年成立沙頭角區，1959年又為沙頭角公社，1965年成立沙頭角鎮。1951年英方也把港界沙頭角列為禁區，從此兩地群眾的往來基本上斷絕。1960年代以來，香港經濟起飛，通過中英街，一些華界婦女嫁到港界沙頭角，也有一些男青年逃來。因此在事實上，中英街兩邊一向以來都有社會聯繫及交流的。

「文化大革命」前，中英街兩邊的居民關係非常密切，如有事發生，大家都會無分彼此，合作解決。例如1966年1月4日，英界一側的菜園角村發生火警，由於位處中英街這個敏感地方，起火未幾即被發覺，附近沙頭角消防局的消防員很快趕到現場灌救，除了鄰近居民的協助，加上華界居民逾百人亦見義勇為，協同參加搶救工作，旋即將火救熄，火警僅燒毀兩間木屋，其中一間為小販羅九一家所居，另一為做木工友居住6。事件反映出，中英街兩地居民本身是守望相助的同一社群。

可惜到了年中，「文革」爆發，沙頭角成為「鬥爭的前哨站」，中英街亦成為「紅」與「白」的「界限街」。1967年，紅衞兵將中英街命名為「反帝街」，附近的沙欄下村改名為「紅星村」，沙頭角改名為「紅衛鎮」7。華界民眾會越過中英街，高喊示威口號，包括：「港英必敗，我們必勝」「中國人不打中國人！」「一切反動派都是紙老虎」「打倒美英帝國主義！」「港九同胞大團結萬歲！」「毛澤東思想萬歲！」「我們偉大的毛主席萬歲、萬歲、萬萬歲！」等8。1960年代，英人採取封鎖邊境政策，中英街兩邊局勢嚴峻，英國官員屢次視察邊防設施，皇室成員安妮公主亦在麻雀嶺一帶策馬奔馳，反映沙頭角一帶作為冷戰期間意識型態對立的象徵意義。1970年代，「文革」持續，中英街華界一側面向英界的建築物仍然掛著一些口號，如「全世界無產者，聯合起來！」英界車坪街一邊則有士多辦館營業，有西方產品如「百事」汽水的廣告等，新樓街亦有電器雜貨及糧油食品等售賣，與華界形成對比。直至「文革」隨著「四人幫」倒台而結束，中英街的政治前哨站角色才慢慢退減，開始多了店舖做生意，華界的居民亦恢復到英界與親友團聚，中英街的政治鬥爭色彩成為歷史。

（《中英街一號》劇照）

+ 2 + 2 + 2

1983年底，中英雙方共同對中英街進行修整，鋪設下水道。兩國的精誠合作，使沙頭角的工商業、旅遊業不斷發展，在中英街呈現出激烈競爭的貿易世界及政體面貌不同的奇異風光。現在中英街一側是深圳市中英街小區，另一側是香港的沙頭角墟。中英街是歷史的產物，與昔日東柏林與西柏林的邊界，同樣是1950至1960年代東西方冷戰的象徵。

至今，一般香港市民想從港界直接進入中英街，需要中英街的香港居民擔保，並同申請人一起到粉嶺禁區通行證辦事處辦理手續，方可進入，令此地仍予人神秘之感。從正面來說，中英街亦是標誌「一街兩制」的街道，歷史文化內涵豐富。

（以上是《禁區——夾縫中的沙頭角》的內容節錄）

書名：《禁區——夾縫中的沙頭角》，作者：阮志（三聯出版社提供）

作者簡介：阮志

阮志，香港出生，祖籍廣東新會，香港中文大學歷史系博士，曾任中文大學文化及宗教研究系榮譽副研究員、理工大學中國文化系客席講師，多年來對香港歷史、文物及民俗文化進行研究，包括新界宗族、邊境禁區村落、客家文化、二十世紀香港天主教歷史及旅遊文化史等，著有《越界：香港跨境村莊及文化遺產》、《入境問禁：香港邊境禁區史》及《中港邊界的百年變遷：從沙頭角蓮蔴坑村說起》，編著有香港天主教歷史研究專書及論文多篇。

出版社：三聯出版社

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