8旬阿伯玩QQ扮後生追氣質老闆娘　慘被騙270萬人仔　知真相更崩潰

臨老入花叢，危機處處，何況對象是個遠在異國開咖啡店的老闆娘？杭州最近破獲1宗充滿警示性的網絡黃昏戀騙案，1名本身是文化人的8旬伯伯，退休後沉迷玩QQ、微信、抖音等社交程式，其後透過QQ認識到在美國開咖啡店的氣質型美女老闆娘，不敵對方甜蜜攻勢，自己又心思思下，竟「扮後生」自稱是6旬單身漢，想和對方成網戀情侶，結果5年間慘被騙逾270萬人民幣（約324萬港元）。伯伯被索錢時亦曾經常起疑，惟老闆娘次次都傳「香艷」影片給他，令他乖乖「課金」。警方接報後介入調查，終拘捕身在國內的「老闆娘」時，伯伯知道真相後更要面對雙重打擊。



80歲伯伯透過QQ識1位報稱在美國開咖啡店的老闆娘，氣質優雅令他很着迷，詎料卻遇到騙徒。（示意圖／《等一個人咖啡》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內媒報道，居於杭州化名「方伯」的8旬苦主本身是文化人，退休後很愛玩QQ、微信、抖音等社交程式。他於2016年在QQ結識名叫「悅己」的女子，她聲稱在美國開咖啡店，方伯見她的頭像是很有氣質又優雅的女子，又經常向他噓寒問暖，溫柔得來又措詞曖昧，老人家心裏難免小鹿亂撞。悅己見方伯上當，開始藉各式紀念日為名，叫方伯給「紅包」，踩入戀愛陷阱的方伯當時還開開心心發紅包。

為了戀情順利，方伯竟然「扮後生」報細歲數20年，謊稱自己是60多歲的單身漢，終與悅己發展成網上戀人，被對方「老公前、老公後」的甜蜜攻勢征服，縱使未曾面對面接觸過，方伯在感情上已陷入「熱戀」。之後5年裏，悅己經常編借口向方伯索錢，例如生意失敗要錢周轉、看病、買樓等，方伯對「女朋友」相當豪氣，但事實上是將自己的退休金、養老金及多年積蓄都拿出來給女友，甚至曾向親戚借錢以滿足她的要求。

方伯亦曾對悅己不時起疑，但每次想追問時，悅己都會發一些「美豔妖嬈」影片給他，看得方伯心花怒放而忘記正事。案情指，方伯5年內通過QQ、微信支付、支付寶等376次過數給女友，涉款逾270萬人民幣。

直至今年6月22日，女兒終於帶方伯去報警，女兒大呻事件之所以穿崩，是因為早前家裏有事急需用錢，他們一問才驚覺爸爸完全拿不出錢，再三迫問爸爸才透露真相，埋怨他竟一直隱瞞網戀。

警方追查下，發現悅己根本不是在美國，而是身處河南，方伯除要面對被騙錢的真相外，7月8日警方採取行動拘捕疑犯時，原來和他拍維持5年網戀關係的悅己真身是23歲姓王男子！

警方指網戀騙徒王男是河南南陽人，15歲已犯搶劫罪被判刑，獲釋後未有改過自身，反而把握網上動向，將目標鎖定玩社交程式交女友的單身男性，再從網上蒐羅照片、影片偽裝成美女，專門在QQ上「狩獵」。5年前他扮成咖啡店氣質老闆娘時鎖定方伯，騙他談網戀後多次騙錢，而那些傳給方伯的香艷影片只是從網上下載，就連視像聊天時，都只是用下載得來的影片扮互動。王男現時被刑事拘留，全案仍然在查。

網民點睇：



+ 4

網民看完騙案後，坦言老伯可能一早知道自己被騙，只是萬萬沒想到騙自己的是個年輕男生，發現真相後真是受到「雙重打擊」，笑言騙徒如何懂得令男人卸下心防，就證明對方很可能是男人，「男人永遠最了解男人」，但也有人認為不應過份揶揄方伯，「老爺爺有什麼錯呢？他也想有一場甜甜的戀愛」。

（綜合）

↓↓↓點擊即睇【男生擇偶條件】↓↓↓

+ 1

+ 11

越南人妻捉姦下半部：



+ 15

👇👇👇同場加映：「女同事話我老公暗戀佢」 人妻聽完反白眼👇👇👇

+ 7

同場加映：心理測驗 | 聖誕節有無戀愛運？ 23條即問即答測你異性好感度



👇👇👇測你在聖誕的異性好感度（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇

+ 19

👇👇👇不準偷看👇👇👇

↓

↓

↓

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+ 16

同場加映：單身狗必睇！5種聖誕大餐測聖誕有無機會脫單 選這料理最有希望



問題：若要請聖誕老人吃一頓飯，你想請他吃以下哪一種料理？👇👇👇

A意大利菜

B懷石料理

C夜市小吃

D中式佳餚

E法國料理

👇👇👇不準偷看👇👇👇

↓

↓

↓

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇