性感「裸聊正妹」鏡頭前突脫光光　自揭真面目結局超警世！

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-16 22:00

騙徒的手法層出不窮，即使面前是絕色美女，都不要輕易相信。內地1條短片近日在網絡瘋傳，顯示1名長髮美女在鏡頭前搔首弄姿，身上只穿上1件黑色喱士性感內衣，惟突然像脫衣服般揭開自己的真面目，大家才恍然大悟原來這位裸聊「女主播」，竟是由男子假扮，嚇得網民驚呼：「在拍《畫皮》嗎？」

內地1條短片近日在網絡瘋傳，顯示1名長髮美女在鏡頭前搔首弄姿，身上只穿上1件黑色喱士性感內衣，突然像脫衣服般揭開自己的真面目。（影片截圖）

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內地浙江警花團隊在官方微博「警花說」發放1條影片，片段開始時有1名身材姣好的長髮美女，皮膚白皙，只穿着1件性感胸圍，朝向鏡頭搔首弄姿。下一秒「她」卻從後頸部分把「皮膚」像脫衣服般拉開，假乳脫掉後胸前瞬間變得平坦，片中主角接着還把臉皮撕開，才揭撓這位「裸聊正妹」是由男人假扮，人皮面具配上手機濾鏡，令人完全看不出破綻。

影片中的女警還提醒，「你以為的你以為，就是你以為的嗎？你，又被騙了。」而片尾亦打出警告字句，「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙」。

影片對網民來說絕對是震撼教育，不少人都聯想到電影《畫皮》的恐怖情節，又指這不是裸聊，「是聊齋了嗎？」，有網民就笑言「世界上最能騙男人錢的還是男人呢」。

細思極恐│日本美女OL電梯自拍 2個驚慄位揭真身是50歲大叔

修圖軟件、美顏相機等大行其道，網絡上亦有不少關掉濾鏡後一秒變大媽的出事例子，日本近日就瘋傳1張「美女OL自拍照」，只見這位可愛型OL在電梯內拍照，但身後竟然有另1名中年大叔同時舉機自拍，心水清的網民都嚇得毛管戙起來，並發現1個關鍵位，更加肯定「美女OL」與「中年大叔」是同一人！

相中美女OL擁有一頭中長捲髮，露出甜美的微笑，但背後竟然有位穿西裝的上班族大叔，同樣拿起手機自拍。（Twitter「zaitaku_iyada」圖片）

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