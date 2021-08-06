索爆台女狂炫富　死黨怒貼驚嚇對比照踢爆　真身竟係離婚肥媽騙徒

身材姣好貌美女子說自己在做球版放高利貸，手上握有多張股王大立光的股票，還有台機店和鴻海，每天進帳收益嚇死人，結果多年老友直接踢爆：「欠錢不還什麼都騙，連照片都騙，只有沒錢是真的！」



文：梁哲維（發表於 爆料公社）

我們真的沒想到你這麼沒有人性，連你阿嬤的錢也騙！欠債這麼多，還在網路上各種炫富，這件事情如果沒有發生在我身邊，我真的無法相信有這種人的存在。這世界上怎麼會有這麼惡劣的人？阿嬤都幾歲了？阿伯也說她當初買的現金140萬的Lexus，也不是現金，都是貸款的，阿嬤也是擔保人……真的是各種謊言！

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股票這件事，她說要與她的分析師討論，看可不可以賣股票，真不知哪裏來的分析師？啊到底是討論完了沒？前陣子另一名女性借款人，在她們家旁邊夜市遇到她，她竟然假裝視而不見，你不會真的以為龐然大物可以躲過人類的眼睛嗎？你不要再給我鬧了喔！

關於本票，我們有請法院裁定，要行使支付命令，存證信函寄到她們大樓，她卻惡意拒收！因為她懂支付命令的法條，只要她拒收，就無法行使，她已事先告知管理員，她不住在這，沒有這個人，所以法院說找不到這個人，真的是惡意詐欺。我們也已經請律師再走另外的法律途徑，將以詐欺罪告發她。她各種無賴把本票寫的無效，我們出於各種信任，根本無法察覺。限時動態還說自己已經退休三分之二了。你真的騙了這麼多錢嗎？如果真的這麼有錢，為何不把錢還我？這些都是我們的血汗錢！整天在家想說要如何詐騙人家，如何po文炫富！

詐騙假投資真詐財、真炫富真詐財、賓士被拖走、偽造文書導致阿嬤帳戶被凍結、叫阿嬤去借錢、沒有球版、沒有助理、沒有公司、沒有場子、女兒戶頭沒有一千多萬、沒有股票、照騙、生病，最後就是「她根本沒有錢！」 。如果她前夫家的人有看到此文或者您認識她前夫家的任何一位家屬，請麻煩轉發於他們，告知她的前公公與前婆婆，他們的前媳婦是生活在什麼樣的環境下，感激不盡！

如有各大攝影工作室要找她修圖，請自行聯絡，或關注此文，或許會有機會請教她擔任修圖總監。

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