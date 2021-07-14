老闆發脾氣掟員工電話兼炒魷　打工仔肉赤欲索償　律師：或涉刑毀

無論遇上任何情況，暴力也非解決問題的方法。有港女於連登討論區發文，指日前公司老闆使用其手機與她的上司討論工作事務時起爭執，老闆一怒之下竟怒掟電話，令其電話背面玻璃損毀，多處碎裂。老闆其後更即時表示要將樓主「炒魷」，她只能拍下電話損毀的情況並報警備案，又表示會向勞工處求助。執業大律師陸偉雄指出，事件中老闆的行為或已觸犯刑事毀壞罪，即使他向事主賠錢，仍需承擔刑事責任。



有連登網民指老闆昨日怒極將其電話「掟爛」，更即場表示要解僱她。（連登討論區圖片）

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連登網民「海外電郵」凌晨發文，拍昨日（13日）與女上司於電話中討論公事時，心情似是不佳的老闆經過表示要加入對話，並大罵：「點解唔可以開speaker傾？點解你哋個個要咁傾？」

身為打工仔的樓主聞言，即打開電話揚聲器讓上司及老闆直接對話，她指自己之後已沒有加入討論，「其實全程我冇出過聲，我用我手機開咗speaker，畀佢哋兩個傾，跟住佢哋已經嘈晒交大叫大鬧」。樓主稱，爭執期間老闆一時激動，竟拿起她的電話怒掟，並怒極將她解僱：「你返到下個月12號你都走呀，你唔使返！我會補返封信畀你！」

老闆之後繼續怒罵樓主發洩，狠批她平日遲到、未能帶領一眾同事等等，但樓主當時只關心被掟爛的電話，「其實我都冇理佢」。她說事發經過有同事能做證，又即時請同事幫忙拍下電話的損毀情況，放工後即時前往備案，警方當時列為「發現損壞物件」處理。

從樓主上載的相片可見，其iPhone電話背面的玻璃嚴重破裂，鏡頭附近的部分玻璃更碎裂至接近脫落。另外正面熒幕亦疑因碰撞導致出現裂痕，連電話保護殼亦有刮花痕迹。樓主其後表示，今日將會要求老闆以現金賠償因「掟電話」而造成的財物損失，同時會致電勞工處求助，「睇下有咩可以做，其實成間公司得我一條女，我當下真係唔知點處理」。

有網民質疑事件並非一般意外導致財物損失，認為老闆有意破壞樓主的財物，有「刑事毀壞」之嫌。（《未生》劇照）

帖文令網民嘩然，不少人認為事件並非一般意外導致財物損失，質疑老闆有意破壞樓主的財物，有「刑事毀壞」之嫌，「當場嚇到呆咗都正常，但報警先，再搵差人嚟錄口供，有咁多同事在場，記得睇心理醫生先」、「即刻打999告佢搶你手機再故意毁壞屬於你嘅私人物品啦」。

根據香港法例《刑事罪行條例》第60條摧毀或損壞財產，「任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪」，一經定罪可處監禁10年。

大律師陸偉雄表示，事件中老闆的行為或已觸犯刑事毀壞罪，即使他向事主賠錢，仍需承擔刑事責任。（資料圖片）

執業大律師陸偉雄接受《香港01》訪問指出，刑事毀壞罪包括2種形式，一是明知會導致損壞他人財物的後果，仍然蓄意作出行為；二是妄顧行為或會帶來導致損壞他人財物的後果仍作出相關行為，無論該行為目的是否有意導致財物損失。

他解釋，事件中的老闆如為發洩情緒，即使目的並非損壞員工的電話，仍要為行為負上刑事責任，故有機會已觸犯刑事毀壞罪。就算他事後向事主賠償財物損失，仍需承擔刑事責任。

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