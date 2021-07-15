見紅都唔准搭的士、坐月被迫食過期4年補品　港媽狂數奶奶10宗罪

媽媽辛苦懷胎10月，分娩後還未及調理身子，便要日以繼夜照顧初生孩子，實在需要家人的體諒及協助。不過近日有港媽發文大呻奶奶的10宗罪，指對方在她坐月期間做盡各項難以置信的怪事，包括逼她食用過期4年的「補品」、僅讓她食饅頭及粟米充飢，甚至阻止她帶發燒的孩子求醫。幸好港媽指丈夫「明白事理」，答應搬到外面居住，令她毋須每日「困獸鬥」。



港媽發文大數奶奶10宗罪，指坐月期間深受對方「所害」，直言：「我會記佢一世！」（《寶寶大過天》劇照）

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該名港媽日前於親子王國討論區發文，直指自己一向做好本份，「平時都對佢好好，家用都畀1萬佢，又買鑽石耳環名牌手袋畀佢」，不明白為何仍被奶奶討厭。她於帖文中大數「非常奶奶」的10宗罪，指對方在她分娩後坐月期間不但沒有好好照顧，更要她猶如「妹仔」般打理家務，甚至以不當方式對待孫兒，令她崩潰大呻：「坐月千祈唔好畀奶奶幫手！𠵱段時間係人生最無助一刻，佢仲要咁樣對我，我會記佢一世！」

港媽狂數奶奶10宗罪：

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港媽指，奶奶除了「10宗罪」外，平日也習慣「單打」她，如坐月期間「係咁串我唔夠奶，我唔明佢咩心態」。一直以來的相處令她難以忍受，幸好丈夫明白事理，答應會與她搬到外面住，以免婆媳關係繼續惡化，「如果長期對住佢個人會崩潰」。港媽明言「我唔會再對佢好，𠵱家見到佢當透明」，又指日後只會給老爺家用，甚至表示若奶奶年老時需要幫助，「我係一定唔會幫佢」。

帖文引起一眾媽媽共鳴，指幸好其丈夫並非「媽寶」，又紛紛認同樓主與丈夫搬走的決定，「睇完覺得你奶奶黐黐地，好彩你有個神隊友」、「佢應該係妒忌個仔錫你」、「奶奶永遠當媳婦係外人，所以算吧啦，河水不犯井水」、「女人何苦為難女人系列」。

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婆媳糾紛可以有幾嚴重？有女網民5月初在討論區發文「報喜」，指老爺奶奶為映灣園悅濤軒第11座居民，收到通知須到竹篙灣隔離營接受隔離。她雖為兩老感到擔心，希望他倆平安無事，但也直言「一諗到21日唔使對住奶奶真係好開心」。網民對樓主的反應有不同意見，但稱畢竟兩老是樓主丈夫的雙親，祝願他們一切安好。



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