日本懸案│路邊可樂連環毒殺致3死　兇手朱古力盒上留字至今仍未解

【日本懸案／可口可樂／毒可樂／無差別殺人／隨機殺人】喝下路邊可樂，隨時小命不保。日本70年代發生「氰化鈉毒可樂隨機殺人事件」，兇手將混有氰化鈉（俗稱「山埃」）的瓶裝可樂放在品川車站附近，讓不知情路人飲掉，並且中毒身亡。事件直接和間接地奪走了3條人命，同年再有人在東京車站附近發現40盒有毒朱古力，一時間社會人心惶惶。其中兇手在朱古力盒內印上「我要用天誅滅自大的日本人」的一句，至今無人能解。不少上年紀的日本人也被指對此事抱有陰影，會下意識避開飲瓶裝可樂。



日本70年代發生「氰化鈉毒可樂隨機殺人事件」，混有氰化鈉的瓶裝可樂被放在車站附近，不知情路人飲掉，並且中毒身亡。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」，曾講解以上提及的毒可樂殺人事件，並稱它為日本3大懸案。事件追溯至1977年1月，日本東京品川車站深夜大約凌晨12點多，一群青年在品川車站結伴走回學生宿舍。突然，一名女生看到電話亭旁邊有一枚10日元硬幣，以及一樽沒有開封過的瓶裝可樂。

女生將10元硬幣放在口袋後，順手將可樂轉贈給同行友人中年紀最小，只有16歲的男生檜垣明。然而，檜垣明只喝了幾口，便發現這可樂很不對勁，又苦又澀的味道令他趕緊找清水漱口，未幾更兩眼一黑，失去意識。

16歲學生因喝下放在電話亭附近的毒可樂而送命，案發現場引來記者追訪。（資料圖片）

其時周圍的同學馬上把檜垣明送到醫院去急救，可惜最終沒能把他救回來。事後，驗屍報吿顯示檜垣明沒有任何明顯外傷，但身上大量粉紅色的斑點，反映他極有可能是中毒身亡。警方事後在那瓶可樂內驗出化工原料「氰化物」，它主要用於冶金和電鍍，根據服用劑量的大小，可以引起人們感惡心、嘔吐，以及呼吸困難的徵狀，嚴重可以導致呼吸衰竭而死。

可樂殺機潛伏車站

不久，警方接到報案指，品川車站附近有男子暈倒，後者在送院期間渾身抽搐，到醫院時已回天乏術。驗屍報告顯示，這名男子身上同樣有大量粉紅色斑點，胃裏也有氰化物殘留物。而發現這名男子暈倒的位置，身旁放有半瓶沒有喝完的可樂，地點也剛巧是死者檜垣明他們拾得可樂的地點附近。

Youtuber「小烏」指，氰化物可以引起人們噁心、嘔吐，甚至是呼吸衰竭。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

以上兩宗案發地點僅相距不到600米，警方推論這可能是連環殺人事件，只是受害者之間到底有甚麼共通點？由於第2名男死者事發時沒有帶任何身份證明文件，而死者家屬也沒有前來認屍，警方只好抱着試一試的心態，嘗試核對男死者的指紋，有否與罪犯指紋資料庫重疊。

意料不及的是，結果真的找到吻合資料。那男死者原是一名46歲逃犯，名叫菅原博，他在30歲時離婚，之後成為無業游民，平日印了大量假卡片，用以在東京街頭詐騙路人的錢。他涉及多次這類詐騙，早已被警方通緝之中。

兩名死者身上均有大量粉紅色斑點，胃裏也有氰化物殘留物。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

由此看來，檜垣明與欺詐犯菅原博之間沒有太大關連，唯一共同點便只能是案發地點都是在品川車站附近。其時日本媒體也開始大肆報道此案，並警吿人們不要喝不明來歷的可樂。然而，毒可樂的還是不定期地出現在街上。在品川車站附近開雜貨鋪的老闆指，數天前有人在其店外放上一瓶未開封可樂，他懷疑與媒體提及的毒可樂有關，於是報警求助。警方將可樂回收檢測後，果然發現當中含有氰化物。

至數日後，警方又再於品川車站另一個電話亭內找到半瓶喝剩的可樂，而瓶中裏亦有氰化物成分。換言之，目前為止兇手已放出4瓶毒可樂，其中最後一瓶毒可樂的受害者卻不知去向。警方為此一度懷疑這瓶可樂上的指紋，可能是兇手本人留下。

不過這次毒可樂瓶上的指紋，未有與罪犯指紋庫吻合。一籌莫展下，警方此時接到一名男子報案稱，自己有飲過第4瓶發現的毒可樂。那男子指，自己是在1月3日那天，即第1名死者檜垣明他們撿到可樂的時間前後，品川車站的電話亭內發現一瓶看似未有開封過的可樂。

當時男子一手拿着電話，一手打開那瓶可樂，然後被可樂噴出的氣濺到手指頭上。他因此下意識地用舌頭舔了一下手指頭，卻發現味道異常苦澀，於是匆匆將剩下可樂放回原處。未料當晚，男子回家後，出現頭暈、心悸和惡心的感覺，所幸這些症狀很快便消失。

（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

警方調查後，證實該男子所言，又認為後者攝取氰化物的劑量小，因而逃出被毒殺命運。與此同時，警方下結論認定幾宗可樂案的共通點，是「品川車站」，遂開始查訪多名在那車站附近的居民。一查之下，警方發現毒可樂出現的時間，可能比他們實際估計的早，足足是檜垣明死亡前兩個多月開始發生，即1976年11月左右。

兇手涉計算實驗

據品川車站附近的居民稱，當時路上時有不明來歷的可樂，而位置則每隔數天便有所轉換。起初沒有居民撿來飲，直至翌年1月才有了檜垣明這個受害者。警方綜合這些情報後，認為兇手可能一直在做實驗，想計算出哪個位置放可樂，最有可能被人撿走，並達到他想要的結果。

毒可樂事件一時間令日本社會人心惶惶，人們警覺意識提高，在發現第4瓶毒可樂後的10多天，都再沒有出現新的受害者。惟好景不常，兇手至同年2月改為在大阪作案。當地一名叫森崎晃之的物流公司員工，在外工作後，於自動販賣機附近撿了一瓶可樂，並且不聽同事勸阻，逕自飲用起來。

警方在森崎提及的自動販賣機附近，找到另一瓶含有氰化物的可樂。（「Carousell」網上截圖）

結果森崎剛飲完不久，便昏倒在地，同事見狀遂將他送往醫院急救。森崎在送往醫院途中醒過來，並告知同事指他撿可樂的位置上，其實還有另一瓶未開封可樂。警方聞訊即趕赴那自動販賣機附近尋找另一瓶可樂，經化驗後證實瓶內含有氰化物。至於森崎本人飲完的可樂瓶，則早已不知所蹤。

森崎後來被成功搶救，警方顧及他身體仍然虛弱，於是決定等兩天後才找他落口供。可是森崎卻在警方約定問話當天，於家中自殺。據森崎妻子稱，丈夫是因為事後感到沒聽從同事勸告，極之羞愧下才做了結生命的決定。

第3名受害人森崎在警方約定問話當天，於家中自殺。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

不過這個說法備受質疑，傳言森崎被送往急救當日仍然有行動能力，由數名同事扶持下可以行着入醫院，加上森崎那瓶可樂的瓶子沒有被找到，於是他被指根本沒有中毒。更甚者，有人懷疑森崎可能就是毒可樂案的兇手，他是畏罪自殺。

即或如此，警方未有就此找到任何證據支持以上說法，調查方向一度無從下手。若在可樂公司方向來查，更如大海撈針，當時日本每日瓶裝可樂生產量龐大，單是東京地區便有數千家批發商，逾萬家零售點。

案件無疾而終

1997年2月14日，案件再次傳來重磅消息。有人在東京車站撿到一箱朱古力，內有40盒裝的「格力高」杏仁朱古力，並將之交給警察處理。警方有見沒有失主來認領這一箱朱古力，於是把它送還格力高廠商。格力吿內部收件後，發現箱內明顯有不對勁，每盒朱古力都有被開動過的痕跡，遂拿去化驗處理。

有朱古力盒內側，被人印上「我要用天來誅滅自大的日本人」。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

廠商最初以為只是有人混入次貨朱古力，企圖用來欺騙之類，未料當中竟然每盒都被加入氰化物成分。其中有一盒朱古力盒內側，還被印上「我要用天來誅滅自大的日本人」。此事隨之被認為與毒可樂案有關連，但警方同樣未有破案線索，同類事件也未有再出現。

1992年，毒可樂案的公訴時效過去，但兇手依然沒有被找到，由此案件成為日本3大懸案。無獨有偶的是，此後玻璃瓶裝的可樂漸被取締，改由易拉罐裝或塑料瓶裝的可樂盛行開來。由於後者被開封後，便難以恢復原樣，故有說不少對此案有記憶的日本人，都會下意識地選擇這類包裝的可樂。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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