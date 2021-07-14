剪開果汁紙盒回收　台女驚見大團黏稠異物嚇到即嘔　生產商咁回應

「建議大家以後買飲品還是剪開來確認內容物沒問題再喝！」有台女周日（11日）於facebook群組「爆料公社公開版」發文，指上周四（8日）於當地的家樂福超市購入1盒1公升紙盒裝的覆盆莓綜合果汁。因近日天氣炎熱，她回家後都會加入冰塊飲用消暑，每次也會放回雪櫃儲存，沒料當她喝完，打算剪開紙盒清洗再作回收時，竟看到盒內藏有1團不知名的異物，「看起來滿是霉斑，觸感黏稠滑還稍有彈性」，嚇得她直呼：「真的太惡（心）了！」



有台女剪開果汁包裝盒後，驚見內藏不知名黏稠異物，令她直呼惡心即場嘔吐。（fb「爆料公社公開版」圖片）

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台女難以想像過往數天自己共喝了整整1公升的「加料」果汁，「真的沒辦法接受喝了1公升不曉得什麼鬼東西，黴菌果汁？大腸桿菌汁？any kind of 菌飲料？會不會得病啊！」她感到非常擔心，更即場「去廁所大吐特吐」。

她指出，平日其實很少購買類似的包裝飲品，沒料一買便「中獎」，「平常都是自己沖咖啡跟喝水，就這麼剛好被我買到，就這麼剛好我剪開了，機率都用在這種爛事」。她又稱，連日來飲用果汁時也不察覺有問題，「果汁本身是紫紅色的，而且也有果肉渣，肉眼真的看不出來，而且喝起來還真的沒異味」。

台女形容異物「看起來滿是霉斑，觸感黏稠滑還稍有彈性」。（fb「爆料公社公開版」圖片）

台女事後發文分享事件，指涉事果汁為大牌子出品，一直以來都標榜健康，她本身也有購買該品牌代理的食用油煮食，強調事件為真實經歷，「真的覺得心理創傷很嚴重！以上言論全數屬實，絕無造謠，我的人格真的沒有那麼廉價」。她又認為生產商應嚴正處理，向公眾交代事件，「廠商不只要警惕，更要全面負責跟檢討，誰知道喝下肚到底會不會生什麼病？」

帖文引來當地網民關注，紛紛估計紙盒內出現異物的原因，又呼籲生產商現身交代，「看來受害的是這一批的飲品，只是恰好這個髒東西在你的盒子裏被你發現，其他人也都是下肚了。這樣的製造過程，衛生讓人疑慮」、「以後還是找透明的瓶身買比較保險」、「感覺比較可能是物流或賣場冷鏈保存不當造成的，暴露在常溫環境的時間不短，尤其是白天的高溫，所以東西容易升溫變質。另外也可能是消費者一罐喝太久，反覆進出冰箱，或者放在室溫太久，這些都容易變質」。

涉事生產商於帖文發出後翌日發聲明回應事件，指已聯絡涉事消費者及其委託的議員了解，並已將涉事問題產品送往化驗，強調非常注意食物安全問題，亦樂意積極跟進，向公眾交代後續處理。

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上海和府撈麵店出現死老鼠，店員撿起後直丟到廚房。（微博影片截圖）

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網民James在facebook群組「Tai Po大埔」上載照片，只見老鼠約手掌般大，剛好「降落」在盛裝腸粉的碟上。（受訪者提供圖片）