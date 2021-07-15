30歲港男只返兼職享受「退休生活」　因家人1個遺憾悟人生意義

所謂「三十而立」，很多人都希望在30歲時有所成就，基至不介意將年輕的時間全用於拼搏工作，只為建立穩定的生活基礎。不過有連登網民近日發文，指30歲的自己認真思考「返兼職過世」的可能，稱現時靠兼職維持生計，閒時上興趣班及做運動，「終於知咩叫Work Life Balance」。雖然放棄正職或給人不踏實的印象，樓主卻道出家人的經歷，直指不希望辛苦工作，到老時卻已沒有機會享受生活。



有網民稱非常享受現實只做兼職維持生計的生活方式，直言「終於知咩叫Work Life Balance」。（《無限斜棟有限公司》劇照）

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連登網民「你_聽過梵高吧」昨以「做兼職過世都幾好」為題發文，30歲的他指前年不幸遇上裁員，之後一直只做兼職維持生計，其他時間則用於學興趣班或做運動等，「其實都唔Hea，有時仲覺得忙𠻹」。

他指現時的生活令他終於能在工作和生活中取得平衡，雖然收入未及全職，但自己花費不多，與家人居住不用交租，亦有一筆應急金錢，平日只要控制支出便可維持生計，「𠵱家hea返part time搵幾多使幾多，都一樣可以食餐豪，只係當停下唔儲錢住」。

樓主指現時收入雖然未及全職，但做兼職能空出更多時間，做自己想做的事。（《無限斜棟有限公司》劇照）

樓主明白其生活方式在某些人眼中或是不可取、甚至是逃避現實的表現，然而他卻認為做兼職能空出更多時間，做自己想做的事，「身邊啲人唔多認同，覺得搵咁少點夠30年後退休，但其實𠵱家我已經過緊退休生活啦喎，唔係仲開心咩」。

他續指，數年前爸爸不幸患上癌症，辛苦工作大輩子養活子女家庭，但還未及享受退休生活，便於59歲之齡病逝，令他感慨「搵錢儲錢儲得咁辛苦，真係有命留到退休用咩」，遂決定凡事「趁後生想做就做咗先，搵1個自已過得開心嘅生活方式，返全職冇晒人生先係同死人一樣」。

樓主分享爸爸不幸患癌病逝的經歷，認為應趁年輕選擇自己喜歡的生活方式。（《無限斜棟有限公司》劇照）

樓主的生活方或獲不少網民支持，紛紛認同人生苦短，更應趁年輕做更多喜歡的事，奈何並非人人有這種能力，「普通full time發唔到達，而且用晒人生最寶貴嘅時間，咁不如好好享受人生啦」、「有時都好想趁後生放鬆下周圍玩，但係唔想老咗嘅時候過嘅生活比後生嘅時候差太遠」、「正常人後生冇錢冇時間，老咗有錢有時間但冇心冇力」。

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