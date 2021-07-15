男友送30秒戶外廣告做生日禮物　港女驚見自己做咗主角：好老尷！

粉絲愛租下戶外廣告牌替偶像慶祝生日，如果情侶間這樣做又會否感到窩心？有港女於討論區發文，指約2個月前男友精心準備，與她慶祝生日。晚飯及送上禮物後，港女以為要圓滿回家時，男友竟帶她到1個戶外廣告牌前，原來對方買下30秒戶外廣告作為驚喜禮物！港女直言廣告設計不算差，但因有其相片，令她直接被路人認出，當下只感到非常尷尬。



有港女指男友特意購買戶外廣告為她慶生，直言在場「收禮物」時感到非常尷尬。圖為粉絲為姜濤購入戶外廣告時段慶生情況。（資料圖片）

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該名港女於香港討論區發文，分享約2個月前男友為她準備的生日驚喜。她指生日當晚，男友帶她晚飯及送上禮物，正當她以為對方要送她回家時，男友竟帶她到1個戶外廣告牌前，送上「難忘」的驚喜。

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港女指，看到慶生廣告的一刻只感到非常尷尬，雖然欣賞男友的心思，但實在不知如何面對自己的「大頭」在公眾地方出現，「雖然唔係好多人，不過都仲有人行緊街」。她指男友共買了30秒廣告時段，慶生訊息播出時她即被路人認出，對方善意送上祝賀，令她更感不知所措：「我唔知佢用咗幾多錢，我淨係知我真係好X老尷！」

帖文引來網民討論，不少人認為樓主男友願意花心思替她慶祝值得欣賞，建議她與對方坦白感受，「個設計唔差就咪鬼嬲啦，如果佢揀到醜樣嘅嬲先合理！男朋友都叫有心同你慶祝，不過用多咗囉」、「你男友係真心對你才會做這些事啊，唔好在意周圍人嘅想法」、「有啲人和事，錢都買唔到，佢對你係真愛，好純真」。

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