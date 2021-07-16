台女住男友家驚揭保養品內有精液　悉真相崩潰報警：還好沒抹臉上

不少情侶交往一段時間後都會開始同居生活，或者間中到對方家住，自然需要寄放部份個人物品。有台女7月14日在討論區發文分享可怕經歷，指自己事隔3個月到男友家過夜，當她洗臉後想塗乳液時，發現只能倒出「水」，一聞更驚覺是精液的氣味，讓她崩潰得直接打電話給男友，而對方則指其好友上周曾借住他家，朋友後來也承認此事是他所為，私下賠償5000台幣（約1400港元），希望台女大事化小。



台女發文抱怨，指其擺放在男友家的乳液有精液，讓她非常崩潰。（GettyImages）

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該名台女在Dcard討論區發文，表示她7月14日到男友家暫住，打算保養皮膚而塗乳液時，卻發現只有疑似水的液體流出，由於知道其乳液本應沒有任何氣味，她隨即靠近一聞，驚覺根本不是乳液，而是男士們的精液▼▼▼

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男友得知事件後大為震驚，並告知樓主指上周自己身在軍營中，其好友曾到他家中借住，事後打電話給對方痛罵一頓，又與樓主一起質問，好友馬上便認錯並表示願意賠償。樓主告訴對方該款乳液要價近2000台幣（約560港元），結果對方馬上過數5000台幣（約1400港元），希望樓主不要揭發他。

台女發現「真兇」原來是男友的好朋友，事後獲5000台幣（約1400港元）賠償，但她堅持報警處理。（Dcard圖片）

樓主的男友其後封鎖該名好友，並斷絕來往，但樓主仍然感到難過，故與男友討論應否提告，未料男友的回應讓她「原地爆炸」，男友稱：「他都陪妳錢了，就不要再把事情搞大了。」樓主聽後即提出分手，並決定到警署報案。

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