想從女友碗中夾餸遭打走筷子　台男斥「像狗一樣護食」被網民炮轟

「護食」一般形容動物在本能下保護自己食物，並會對其他人或動物發出低吼聲或作勢攻擊，近年亦用作形容人類的行為。最近有台男在網上發文，表示早前帶女友回家吃飯，當他打算從女友碗中夾走1顆紅燒獅子頭時，竟立即被女友打走筷子，場面尷尬。事後樓主為了此事而與女友吵架，更指「有必要像狗一樣護食成這樣嗎？」，不懂對方為何要動怒。不過，大批網民看後反指樓主沒禮貌，認為他有錯在先，「桌上還有不吃，去夾女朋友碗裡的幹嘛？當自己是小狗？」。



有台男發文指，當他想夾女友碗中的食物時，被女友打走筷子，讓同場的家人非常尷尬。（《一起吃飯吧》劇照）

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台男在Dcard討論區發文，表示自己與女友交往近半年，最近希望介紹她給家人認識，便邀請女友周末到他家吃飯，其間女友夾了2顆紅燒獅子頭，「我就順手把筷子伸到他那邊準備夾1顆過來吃」，但女友在此時卻大力一敲他的筷子，而且面露不悅，男方家人頓時不知所措，台男則以玩笑話輕輕帶過。

台男發帖反被網民留言炮轟，指責他從別人碗中夾食物的舉動沒有禮貌。（《一起吃飯吧》劇照）

樓主後來在送女友回家時提起此事，女友隨即直斥他沒有禮貌，「明明菜都已經在碗裏了，幹嘛還要這樣做？」，男方則認為女友大驚小怪，又搞得場面非常尷尬，說「有必要那麼生氣嗎？有必要像狗一樣護食成這樣嗎？」，女友聽後便下車甩門離開。

樓主在文中求教網民應如何解決，「總不可能以後不一起吃飯吧？」，但帖文一出卻有大批網民留言炮轟他，稱「你才有問題吧，超有事」、「明明自己白目夾別人碗裏的菜，還怪到女友身上啊，真奇特」、「從別人碗裏夾東西真的很不禮貌、很白目！」。

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