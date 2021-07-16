免費Staycation？網民爆酒店神秘顧客伏味濃：要同陌生人赤裸同房

【酒店神秘顧客 / Staycation / 筍工 / 兼職】疫情下很多人都愛上Staycation（宅度假），如果能免費試住1晚酒店，還有報酬，聽起來似乎是令人心動的筍工。近日facebook兼職群組不時流傳酒店神秘顧客招聘告示，聲稱只需入住酒店8至9小時，使用房間設施，並填寫評分表，就能得到400元報酬，不過有網民卻踢爆「神秘顧客」的實際工作，當中包括多個「中伏位」，包括需與陌生職員同房及脫掉所有衣服掛門外等。
有網民在連登討論區發帖，指在FB找工作時發現「神秘顧客」的招聘告示，聲稱可免費入住酒店並使用房間設施，事後填寫評分表，返足5次後就可以出糧，每次有400元報酬。雖然看似「筍工」，樓主還是怕「唔知會唔會有伏」，遂公開接頭人詳述的工作內容，讓網民分析一下▼▼▼
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帖文一出即引起網民熱烈討論，有的認為「唔使錢咪試下」，但亦有人指要跟陌生人同房已絕對無可能，女生會更加擔心安全，有網民稱曾有朋友返過相關工作，雖然不會跟異性同房，但須脫掉所有衣服放門外，「有工作人員會check（檢查），連底褲都要放出去，赤裸裸咁瞓」。
按圖睇網民分析6大伏位▼▼▼
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同場加映：網民自爆最爽筍工 每日返8個鐘齋打機睇片 遲起身射波冇人理
不用做就有錢收，相信不少人曾發過這白日夢，近日有網民於連登討論區叫人分享爽爆筍工，結果其他網民自爆過往的悠閒工作，例如返1小時便出外吃飯，回來就等收工；更甚有人指可以不用回到公司扮工，隨時向同事說早走放假亦無問題。不少網民高呼羨慕，「我覺得自己身處喺平行時空」。
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帶6歲女住酒店Staycation 浴室全透明無遮掩 港媽：老公好尷尬Staycation｜住九龍區某酒店突被開門 港男怒轟穿內衣女友被睇蝕診所招聘清潔工返足7日月薪$3300 網民話最啱呢類人：其實係筍工超筍工發現！一天只返半個鐘引網民熱議：是每天工作24.5小時吧？
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同場加映：Staycation前M到 男友話咁做月經快啲走 港女斥：用下半身諗嘢
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