診所招聘清潔工返足7日月薪$3300　網民話最啱呢類人：其實係筍工

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-06 10:00

今時今日搵工艱難，不時有網民發現奇葩招聘廣告，指部份僱主於經濟低迷的環境以刻薄條件請人。早前有網民於討論區轉貼招聘廣告，指有診所出價每月3300元聘請清潔工，更要求每周7天工作，引來網民熱議。雖然薪金及條件看似不合理，但不少人看過廣告的詳情後卻力撐該空缺是筍工，尤其適合退休人士當作兼職。

有診所出價每月3300元聘請清潔工，更要求每周7天工作，不過網民看過廣告詳情後卻力撐該空缺是筍工。（勞工處網頁截圖）

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有網民於香港討論區以「又有荀工，月薪HKD3,300」為題發文，貼出1則於勞工處網頁刊出的招聘廣告，可見1間位於柴灣的診所有意招聘清潔工。廣告上的資料顯示，診所對清潔工的學歷沒有要求，惟要有2年清潔經驗，懂得一般粵語及普通話，並要懂得閱讀中文。

職責方面，獲聘的清潔工需要於每日早上7時半至8時半，到診所完成一般清潔工作，月薪為3300元。勞工處網頁亦可見，空缺刊出僅3日，已轉介了2名求職者予僱主，惟暫未顯示已聘請適合人選。

獲聘者每日只需工作1小時、而且上班時間較早，令網民認為非常適合居於診所附近的主婦或退休人士。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，雖然3300元薪金金額看似不合理，但不少人看到每日只需工作1小時、而且上班時間較早的條件後，紛紛力撐該空缺實為「筍工」，認為非常適合居於診所附近的主婦或退休人士，「計落都有$110一個鐘，parttime來講算唔錯」、「呢份兼職幾好喎！返工時間又可以咁早，退休人士也諗得過」、「當返鐘點，如果近屋企，$106日每日做1個鐘，呢個價都有吸引力，日日有工開好過做兼職」。

同場加映：貿易公司請文員 返5日半仲要外勤月薪僅呢個數 網民批人工離地

打工仔搵工難，要找到薪金及待遇也合意的工作更難。有網民近日於討論區發文，分享在勞工處網頁看到的1則招聘廣告，顯示有貿易公司出價月薪9000至10000元聘請文員，要求每星期上班5.5日，除了負責文書工作外更要兼顧外勤事務。不少網民批評相關公司刻薄，不禁慨嘆物價不斷上升，但薪金仍停留於30年前的水平。

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同場加映：1間建築公司今年初聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗、懂得兩文三語及熟悉本港道路等，要求多多但月薪僅為7000至9000元，而且獲聘者每周更需上班6日、每日6小時。不少網民批評涉事公司的聘請條件刻薄，直指「人工仲低過做譚仔」，質疑會否有人求職。

有玩具店去年在facebook貼出招聘告示，要求懂日文，一星期6天工作，每日8小時，但食飯時間僅得30分鐘，月薪為9000至10,000元，當中一個條件更遭網民批評刻薄，趁疫情經濟不景氣而壓榨員工。

有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。

有港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，直言：「邊有人肯做？」