台女翻出44歲媽媽年輕舊照　超逆天顏值震撼網民：似少女時代徐玄

翻看舊照片隨時有驚喜！1名台女的媽媽日前於家中翻出舊照，令台女大讚年輕時媽媽不管看幾多次仍然覺得她身材完美、氣場強大，而且十分漂亮，令台女自愧不如。台女更分享媽媽近照，說媽媽即使現年44歲，美貌及身材依然保持得很好。帖文引來網民熱烈討論，指台女的父母絕對是一對俊男美女，「你爸媽看起來也太年輕了吧」，不少人更笑言媽媽很像韓國女子天團的成員，「有幾張像Blackpink的Jisoo耶」。



台女上載媽媽年輕時的照片，可見當年媽媽十分漂亮有氣質，亦都感覺到她的氣場。（Dcard圖片）

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台女在Dcard討論區上以「到底為什麼我媽這麼美」為題發文，說媽媽近日突然翻看與爸爸年輕時的舊照片，「雖然以前就看過了，但不管看幾次都好傻眼，那個身材，那個氣場」。除了媽媽的獨照外，台女指媽媽小時候的照片一樣耀眼，直言「根本童星」。台女最後還上載數張媽媽的近照，可見媽媽雖然年紀大了，但風采不輸當年，依然「好辣，好可愛」。

【點擊下圖放大即睇台女分享媽媽舊照有幾靚 ▼ ▼ ▼】



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台女表示，父母今年49及44歲，自己則快20歲，父母的身高分別是1.8米和1.75米，自己則是1.72米。媽媽保養得十分好，但她天生麗質，平日除了偶爾拉筋外，完全沒有運動，皮膚保養只靠化妝水及保濕凝露，心情好才會敷面膜，亦完全沒有做過醫學美容的療程。樓主對網民們的熱烈反應感到驚訝，亦感嘆：「我認真寫的文章比不過我爸媽的照片，真是殘忍的事實」

網民們都大讚台女的媽媽十分漂亮，爸爸亦很英俊，「第二張好像少女時代的徐玄」、「有幾張像Blackpink的Jisoo耶」、「太美了吧，在那個年代一定風靡全球」。網民亦都表示，台女爸媽的背影十分年輕，不像是已經有女兒的父母，又指相信台女應該都是一名美女，「顏值爆錶一家人」。

【有網民表示台女媽媽與少女時代的徐玄及Blackpink的Jisoo相似▼ ▼ ▼】



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