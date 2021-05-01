新抱驚悉美魔女奶奶離婚後竟狂歎廿幾歲小鮮肉　仲要做埋人哋小三

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-01 14:30

現代社會中確實愛情不分年齡，不分距離，但是如果愛上有婦之夫……是不是該放手讓自己去找尋更加適合自己的呢？

一位人妻網友便在網上分享，突然發現50多歲的奶奶離婚後原來一直與年紀可以當她兒子的男生交往，甚至搭上有婦之夫……（點擊放大看原文）👇👇👇

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貼文吸引大批網友討論：「真的最強婆婆，還能交到兒子級的男朋友……」、「現在大部分要的是心靈慰藉，應該都是心裡有數，但總是個歸宿。不過大多是有就好」、「怎麼會感覺出來，除非男的要求生小孩，50幾真的蠻危險，妳放心過不了多久問題會一一浮現……甚至一發不可收拾」、「年齡不是問題，但是搭上了有婦之夫卻是問題」。

也有人認為：「妳應該恭喜婆婆逍遙自在，怎麼會拿上來說嘴？她忙外面就沒空跟妳婆媳過招七十回，妳要感恩，她年長了，有她自己的生活，祝福就好祝福就好。順道問婆婆三餐與保養秘方。」

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