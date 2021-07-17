加州67歲伯中4.3億巨獎　孤獨守財隱瞞家人10年　父母到死仍不知

買彩券中巨獎，竟可隱瞞10年無人知？美國有討論區瘋傳1篇匿名投稿，加州67歲男子10年前買當地彩券中了逾5500萬美元（約4.3億港元·下同）巨獎，但多年來他從未告訴家人朋友，連父母過身都不知道他已經發達。男子中獎後保持低調，只買1輛車及房子，坦言擔心若妹妹獲悉他中獎，會要求他捐出一半獎金給教會。事實上他從未捐贈或向任何人及機構借出一分一毫，不禁問到底自己這樣隱瞞有沒有錯。事件在網上引起熱議，不少人認同他保密自保，但有網民認為他即使富有卻過得非常孤獨。



投稿者約10年前買彩券，中了逾5500萬美元獎金。（示意圖／資料圖片）

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上月尾一名讀者匿名投稿至美國財經新聞網站「MarketWatch」，因該網設有專門解答財務問題的「The Moneyist」信箱。投稿者自稱「低調的彩券中獎者」，其題為「我買加州彩券羸了5500萬美元，但沒有告訴家人朋友，我做對了嗎？」他介紹自己今年67歲，大約10年前買加州彩券，一舉贏得逾5500萬美元，但得獎後從未告訴任何人，連父母、妹妹（原文寫道「sister」，下文統一為「妹妹」）都不知道他中獎，中獎後他一直很低調，多年來只用這筆錢買了1輛新卡車和1幢房子，還騙別人房子是租來的。

投稿者未交代婚姻狀況，只說自己無兒無女，發達後一樣花費不多，父母目前已離世，生前一直不知他中獎，但他肯定父母不會向他索錢。投稿者表示沒有向家人提及中獎一事，其中原因包括他和妹妹及妹夫關係不好，深信對方知情後會要求他將一半獎金捐到她的教會，事實上他們已10年沒聯絡，他亦擔心妹妹知道他的住處。投稿者無解釋為何和妹妹的關係這麼差，只說「她試過對父母做些可怕的事」，幸好當時他及時出手制止。

10年來他從未向任何人或機構捐錢，也不想借錢給親朋戚友，因為他知道自己一旦開始捐錢或借錢，將來可能會搞到破產。

該網站的專欄作家Quentin Fottrell當時回覆指，美國有6個州容許彩券中獎者完全匿名，加州是其中之一，故中獎者不必留下公開紀錄。他認為投稿者想隱瞞並沒有錯，因為這些消息一傳十、十傳百，可能很快會有人敲門想索錢。不過就提醒他金錢無法帶來好友，也無法買來更長壽命，建議他盡早找財務策劃師安排自己的遺產，然後考慮是否捐錢給他重視的慈善組織。

文章引起網民熱議，有為數不少的人認為投稿者做得正確，實在不應告訴家人朋友中獎，因為實在太多例子證明每個人都會想瓜分獎金：

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帖文之後亦流傳到Reddit等討論區，網民有另一番見解，直言即使他非常富有，但猜他過住非常孤獨的生活。

網民點睇：



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（綜合）

Manuel Montori IV相信是這群人的領袖，他是普林斯頓畢業生。（彩券網站圖片）

Hannah Davinroy是另一面露過臉的成員，同樣畢業於普林斯頓。（彩券網站圖片）

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加州大學柏克萊分校統計學教授Phillip Stark認為，如果他們不是世上最幸運的人，就是破解了彩券背後機制。（6abc新聞截圖）

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