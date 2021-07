大廈驚傳詭異哭聲　揭裸女卡兩廈中間20厘米窄縫　消防鑿爆牆救人

兩幢大廈之間的窄縫竟然卡住1個人?美國加州日前有汽車維修店的人離奇聽到女子哭泣聲,維持接近半小時,找不出源頭下職員報警。警方最終爬上屋頂發現1名全裸女子側身卡在兩大廈中間僅約8吋闊(約20厘米)的窄縫,最終消防員到場鑿爆牆壁才成功救出女子。許多網民好奇女子為什麼會出現在窄縫內,消防指被困女子拒透露為什麼她會卡在窄縫,但消防猜測只有2種方法,一是自己從牆的邊緣爬入去,一是從屋頂跌落去。



加州1名女子全裸卡在2大廈中間的窄縫。(KCAL9新聞截圖)

事發於加州奧蘭治縣(Orange County)聖安娜市(Santa Ana),周二(13日)當地1間汽車音響公司的職員突然聽到一陣哭喊聲,還維持了20至30分鐘,他四出尋找哭聲源頭不果。另1間汽車維修店的職員也表示一直聽到奇怪聲音,最初還以為附近有人走失小狗所以在哭泣。

警方下午2時許接報到場,一樣找不到聲音來源,直至爬上屋頂,在兩棟建築之間的窄縫發現1名女子,當時發現她卡在窄縫約幾呎深的位置。女子當時全裸,整個人側身躺臥、臉朝下,警方馬上尋求消防員協助。

+ 7

汽車老闆Max Benett說消防員通知要在店內鑿 1個大洞,消防員施救途中,被困女子聽到重型破牆設備的聲音時,恐懼得不停尖叫,「它(窄縫)對貓狗來說足夠大,但對人想說絕對不夠」。

消防局隊長Thanh Nguyen稱,當時估計女子被困的窄縫只有10吋(約25厘米)寬,他們鑿穿牆身後,將1個小相機放入窄縫內觀察,計劃用電鋸切割以騰出足夠空間讓女子逃生,但過程中存有一定困難,稍一不慎便會弄傷被困女子,故此需要精確測量及做標記,並用大風扇保持通風。他們發現窄縫僅8吋寬(約20厘米),事實上他們花了很久才鑿出第1個洞,將女子拉到安全區域,再通過鏡頭評估怎樣切割才安全,因為附近的混凝土有掉落風險,可能會擲傷女子。

+ 8

接下來2個半小時,消防在牆身鑿出1個3米乘3米的洞,牆壁足足有8吋厚。當時部分消防員需要留在屋頂觀察女子的狀況,確保她保持鎮定別亂動。消防在下午4點半救出女子,她獲救後意識清醒,但非常焦慮,受輕傷送院。

+ 1

由於事件極不尋常,網民紛紛討論到底女子如何進去,又為何會全身赤裸,「我覺得有人反鎖自己在車內已經很神奇,這更令人摸不着頭腦」。消防局隊長Nguyen稱不清楚女子如何走入去,她無透露自己如何「攝」入去,現場也沒有目擊者,但他們猜測只有2種方法可以進去那道窄縫,一是從牆的邊緣慢慢爬入去,另一個可能性是從屋頂跌落窄縫。

(綜合)

