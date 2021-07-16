大廈驚傳詭異哭聲　揭裸女卡兩廈中間20厘米窄縫　消防鑿爆牆救人

兩幢大廈之間的窄縫竟然卡住1個人？美國加州日前有汽車維修店的人離奇聽到女子哭泣聲，維持接近半小時，找不出源頭下職員報警。警方最終爬上屋頂發現1名全裸女子側身卡在兩大廈中間僅約8吋闊（約20厘米）的窄縫，最終消防員到場鑿爆牆壁才成功救出女子。許多網民好奇女子為什麼會出現在窄縫內，消防指被困女子拒透露為什麼她會卡在窄縫，但消防猜測只有2種方法，一是自己從牆的邊緣爬入去，一是從屋頂跌落去。



加州1名女子全裸卡在2大廈中間的窄縫。（KCAL9新聞截圖）

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事發於加州奧蘭治縣（Orange County）聖安娜市（Santa Ana），周二（13日）當地1間汽車音響公司的職員突然聽到一陣哭喊聲，還維持了20至30分鐘，他四出尋找哭聲源頭不果。另1間汽車維修店的職員也表示一直聽到奇怪聲音，最初還以為附近有人走失小狗所以在哭泣。

警方下午2時許接報到場，一樣找不到聲音來源，直至爬上屋頂，在兩棟建築之間的窄縫發現1名女子，當時發現她卡在窄縫約幾呎深的位置。女子當時全裸，整個人側身躺臥、臉朝下，警方馬上尋求消防員協助。

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汽車老闆Max Benett說消防員通知要在店內鑿 1個大洞，消防員施救途中，被困女子聽到重型破牆設備的聲音時，恐懼得不停尖叫，「它（窄縫）對貓狗來說足夠大，但對人想說絕對不夠」。

消防局隊長Thanh Nguyen稱，當時估計女子被困的窄縫只有10吋（約25厘米）寬，他們鑿穿牆身後，將1個小相機放入窄縫內觀察，計劃用電鋸切割以騰出足夠空間讓女子逃生，但過程中存有一定困難，稍一不慎便會弄傷被困女子，故此需要精確測量及做標記，並用大風扇保持通風。他們發現窄縫僅8吋寬（約20厘米），事實上他們花了很久才鑿出第1個洞，將女子拉到安全區域，再通過鏡頭評估怎樣切割才安全，因為附近的混凝土有掉落風險，可能會擲傷女子。

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接下來2個半小時，消防在牆身鑿出1個3米乘3米的洞，牆壁足足有8吋厚。當時部分消防員需要留在屋頂觀察女子的狀況，確保她保持鎮定別亂動。消防在下午4點半救出女子，她獲救後意識清醒，但非常焦慮，受輕傷送院。

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由於事件極不尋常，網民紛紛討論到底女子如何進去，又為何會全身赤裸，「我覺得有人反鎖自己在車內已經很神奇，這更令人摸不着頭腦」。消防局隊長Nguyen稱不清楚女子如何走入去，她無透露自己如何「攝」入去，現場也沒有目擊者，但他們猜測只有2種方法可以進去那道窄縫，一是從牆的邊緣慢慢爬入去，另一個可能性是從屋頂跌落窄縫。

（綜合）

駕車上高速公路畀電劈？內地傳媒報道，寧波有私家車在雷雨天氣下在高速公路行駛，突然前方有閃電劈下，車輛即時死火停在路上。交警到場發現車Cam完整拍下雷劈過程，幸好無直接擊中車身，只有倒後鏡碎裂，情況非常驚險。



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意大利女球迷慶祝球隊4強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，男友人伸手觸摸，未料在場的眾多球迷之後同時伸出「鹹豬手」。（Twitter影片截圖）

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歐國盃曲終人散，但網民改圖熱情未退，改出不少有諷刺性的爆笑改圖：



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意大利球員謎之手勢咩意思？

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許多網民揶揄意大利球員不停舉出5隻手指指頭緊貼的手勢，部份網民不明白其中含意，其實這是意大利當地很普通的手勢，叫作「 ma che vuoi」，常用於表達懷疑，可理解成「你想點？」、「你講乜？」，粗鄙一點可解釋為「What the Hxll are you saying？」。意大利人打出這手勢時還會上下揮動，日常聊天經常用到，即使打電話或者自言自語都會不自覺打出這手勢。

