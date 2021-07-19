美5歲童當街被拐上車　母搏命從車窗拉出兒子　驚慄20秒過程曝光

與小朋友外出需要加倍留神，以免意外發生後恨錯難返。上周四（15日）美國紐約發生1宗駭人的街頭拐子事件，當天1名母親與3名子女外出時，1名男子突然從泊在路邊的私家車下車，上前強行擄劫其中1名5歲男童上車，母親立即追上前，幸好當時車窗並沒有關上，母親趕及從車窗把兒子拉出來，全程僅約20秒，非常驚險。當地警察翌日緝捕其中1名疑犯歸案，同案另1名同夥仍然在逃。



紐約發生駭人的街頭拐子事件，當天1名母親與3名子女外出，1名男子突然從泊在路邊的私家車下車，強行擄劫其中1名5歲男童上車。（NYPD影片截圖）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

這宗嚇人的企圖拐子案發生於美國紐約皇后區，當日（15日）下午8時許，45歲母親戴亞斯（Dolores Diaz）和3名子女身處山邊道，準備與工作中的丈夫會面，此時路邊停泊着1輛深紅色私家車，1名穿白色恤衫的男子突然從車上跑出，衝向戴亞斯一家，極速把走在最前的5歲男童抱起並跑回車上。

疑犯把男童塞進車廂後，自己隨即跑到駕駛座，當時另1名同夥已坐在副駕駛座，男童的母親及另外2名子女已趕至，幸好當時車窗沒有關上，而男童也在後座站了起來，他們3人伸手拼命嘗試把男童從車廂拉出來，疑犯亦用力把男童拉回車內，最終母親成功救出兒子，但由於用力太猛，他們把男童從車內拉出來後一同倒地；涉事私家車事敗後立即開車逃走，有路人衝前嘗試截停車輛但不果。

當地警方所公布的閉路電視片段沒有展示後續，此時鏡頭一轉，警方展示2名疑犯涉嫌犯案前的片段，可見負責擄走男童的白衣男子看似30多歲、深色皮膚，其穿橙色恤衫的同夥則是淺膚色、光頭及戴上粗框眼鏡，貌似5、60歲。根據當地傳媒報道，案中男童沒有受傷，警方翌日晚拘捕涉案的24歲疑犯麥格納格（James McGonagle），並控以企圖綁架罪，其同夥仍然在逃。

（綜合）

泰拳教練用柔術阻拐子佬：

