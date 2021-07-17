外賣車手疑冇閂食物袋被網民恥笑「餐點正在路上」　有人突破盲點

台灣第三級警戒持續，民眾待在家裡時間多，有時候會想用「美食平台」叫外送，方便又快速解決三餐，不過有網友發現，近日在路上看到了一名外送員，身後的外送箱疑似忘了拉拉鍊，整個打開，只見裡頭空空如也，什麼都沒有，他搭配「您的餐點正在路上」敘述，讓五千人笑噴。



一名網友14日在臉書「路上觀察學院」發布一張照片，只見裡頭有一名外送員正在等紅綠燈，身後的外送箱疑似忘了關，直接能看到裡頭「空空如也」，沒有任何餐點，原PO猜想是不是因此食物被遺落在路上了，於是搭配上敘述「您的餐點正在路上」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】